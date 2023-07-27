Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк»

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о партнерстве с российской компанией-разработчиком платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк».

В рамках партнерства компании совместно будут предоставлять решения по серверной виртуализации, VDI и управлению облачной инфраструктурой. Компания Softline уже обучила команду инженеров и архитекторов, которые смогут выполнять сложные комплексные проекты и внедрения с применением решений «Рустэк».

Продукты «Рустэк» предназначены для замещения решений иностранных компаний в области серверной виртуализации, таких как: VMware, Microsoft, Citrix Решения дополняют друг друга, создавая вокруг клиента экосистему продуктов, необходимых для централизации управления ИТ-инфраструктурой и облачными платформами. Все продукты «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Благодаря заключенному партнерству наши клиенты смогут закрыть весь пул потребностей в области виртуализации, в технической поддержке данных продуктов и помощь во внедрении и реализации комплексных проектов через единое окно – Softline. Решения «Рустэк» являются достаточно зрелыми аналогами продуктов от ушедших иностранных производителей. При этом они имеют четкую дорожную карту изменений, в соответствии с которой продолжают развитие на рынке», – отметила Елена Пешкова, руководитель отдела систем виртуализации и резервного копирования в Softline.

«Мы приветствуем компанию Softline среди наших партнеров. В условиях изменений на ИТ-рынке и в экономике в целом, сотрудничество с надежным партнером служит гарантией стабильности и перспективного развития. Благодаря нашему партнерству с компанией Softline мы расширяем возможности в части предложения заказчикам импортонезависимого решения в области серверной виртуализации», – сказал Георгий Мегрелишвили, генеральный директор «Рустэк».