CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Рустэк»

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о партнерстве с российской компанией-разработчиком платформенных решений в области серверной виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Рустэк».

В рамках партнерства компании совместно будут предоставлять решения по серверной виртуализации, VDI и управлению облачной инфраструктурой. Компания Softline уже обучила команду инженеров и архитекторов, которые смогут выполнять сложные комплексные проекты и внедрения с применением решений «Рустэк».

Продукты «Рустэк» предназначены для замещения решений иностранных компаний в области серверной виртуализации, таких как: VMware, Microsoft, Citrix Решения дополняют друг друга, создавая вокруг клиента экосистему продуктов, необходимых для централизации управления ИТ-инфраструктурой и облачными платформами. Все продукты «Рустэк» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Благодаря заключенному партнерству наши клиенты смогут закрыть весь пул потребностей в области виртуализации, в технической поддержке данных продуктов и помощь во внедрении и реализации комплексных проектов через единое окно – Softline. Решения «Рустэк» являются достаточно зрелыми аналогами продуктов от ушедших иностранных производителей. При этом они имеют четкую дорожную карту изменений, в соответствии с которой продолжают развитие на рынке», – отметила Елена Пешкова, руководитель отдела систем виртуализации и резервного копирования в Softline.

«Мы приветствуем компанию Softline среди наших партнеров. В условиях изменений на ИТ-рынке и в экономике в целом, сотрудничество с надежным партнером служит гарантией стабильности и перспективного развития. Благодаря нашему партнерству с компанией Softline мы расширяем возможности в части предложения заказчикам импортонезависимого решения в области серверной виртуализации», – сказал Георгий Мегрелишвили, генеральный директор «Рустэк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости» Франции за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams?

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще