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Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37%

По итогам первой половины 2023 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались как первичные продажи, так и переход текущих клиентов на интеллектуальный вариант поставки.

Всплеск интереса к интеллектуальной системе со стороны клиентов отметили на фоне государственных мер поддержки отечественных разработок в области искусственного интеллекта в России. При этом вариант системы со встроенным искусственным интеллектом выбирают как новые клиенты компании, так и текущие.

«Все инициативы в направлении развития искусственного интеллекта стартовали после поручений президента от 29 января 2023 г. Сейчас мы видим активную поддержку со стороны государства: от субсидий для компаний, внедряющих ИИ-технологии, до предоставления разработчикам ПО доступа к обезличенным данным и запуска экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Рост интереса к Directum RX Intelligence закономерен, и мы ожидаем дальнейшего увеличения доли продаж интеллектуального варианта поставки системы», — сказал Илья Петухов, руководитель проектов по развитию AI-продуктов Directum

Компания прогнозирует рост продаж Directum RX Intelligence и связывает его как с объявленными Президентом и Правительством страны инициативами, так и с собственными планами на развитие технологии.

Сегодня Directum проверяет гипотезы о применимости генеративных моделей искусственного интеллекта в различных бизнес-кейсах. Предполагается, что такие модели в составе ИИ-сервисов Directum RX будут решать задачи, связанные с автоматической генерацией контента в процессах делопроизводства и юридических служб, кадровых подразделений, отделов технической поддержки и др.

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