CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Wildberries увеличила в 2,3 раза собственные инвестиции в скидки для покупателей

Онлайн-платформа Wildberries реинвестирует доходы в низкие цены для россиян и создание новых рабочих мест

Wildberries продолжает развивать собственную программу лояльности, которая позволяет россиянам приобретать товары по привлекательной стоимости, а предпринимателям — повышать свои продажи без необходимости снижения цен.

В первом полугодии 2023 г. онлайн-платформа увеличила свои вложения в скидки для покупателей на 128% год к году до 214,1 млрд руб. Это сопоставимо с показателем за весь 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Максимальный объем инвестиций в скидки пришелся на июнь, 2023 г.: 45,9 млрд руб.

«Наша онлайн-платформа оказывает поддержку как предпринимателям, инвестируя в развитие их продаж, так и покупателям, предлагая социально значимые товары по доступным ценам благодаря дополнительной скидке от Wildberries. С помощью наших инвестиций малый и средний бизнес может расширить ассортимент доступной продукции, а покупатели – сэкономить семейный бюджет», – сказали представители Wildberries.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel чудесным образом вернулась к прибыли после самого крупного убытка в истории

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости Франции» за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще