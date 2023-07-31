Разработанный Sitronics Group курс по DevOps-инжинирингу войдет в официальную программу обучения ВГУ

Sitronics Group продолжит готовить DevOps-инженеров в Воронежском государственном университете в официальном статусе. Компания и университет договорились о включении курса в обязательную программу обучения для студентов третьего курса Факультета компьютерных наук с аттестацией в форме зачета и отметкой в зачетной книжке. При этом курс обучения будет доработан с учетом актуального состояния российской ИТ отрасли. Об этом рассказали в воронежском центре разработки Sitronics Group.

Авторы курса отмечают, что к новому учебному году трансформируют программу: будет расширен перечень тем, касающихся компьютерных сетей и ОС Linux, а также появятся разделы, связанные с безопасностью и защитой информации.

«Данный курс – это возможность для молодых специалистов получить прикладные навыки, повысить свою квалификацию, выйти на рынок соискателей с преимуществами. В этом году обучение не было обязательным. Но те студенты, кто дошел с нами до конца, и прошли собеседование с квалифицированным DevOps-инженером из московского офиса – получили сертификаты о прохождении курса. Два студента, показавшие глубокие знания и навыки, были приглашены на работу в воронежское подразделение Sitronics Group», - сказал автор курса обучения, старший инженер-разработчик воронежского центра разработки Sitronics Group Евгений Косых.

ИТ-специалисты Sitronics Group создали обучающий курс, рассчитанный на семестр, в формате 16 теоретических и практических занятий. Студентов ИТ-факультета ВГУ обучали решению ключевых задач DevOps-инженера: работе с серверами Linux, виртуальными машинами, автоматизации этапов разработки ПО, мониторингу и контролю качества.

«На факультете компьютерных наук мы уделяем большое внимание практической подготовке студентов. Включение в основную образовательную программу по направлению «Программная инженерия» учебного курса по DevOps-инжинирингу от Sitronics Group даст возможность студентам получить соответствующие компетенции от практикующих профессионалов мирового уровня, – сказал декан ФКН Александр Крыловецкий.