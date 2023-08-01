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Кафедра «Блокчейн» ФПМИ МФТИ запускает программу аспирантуры по технологиям блокчейн

Кафедра «Блокчейн» Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ открывает первый набор в аспирантуру по тематике распределенных реестров. Аспирантура станет первой государственной учебной программой в России, которая полностью посвящена блокчейн-направлению. Базовая организация кафедры – научный центр «Идея».

Одним из главных факторов, повлиявших на решение по запуску аспирантуры, стал растущий спрос со стороны российского бизнес-сообщества, нуждающегося в высококвалифицированных специалистах в области блокчейна.

«Индустриальные партнеры нашей кафедры предлагают студентам сложные прикладные и исследовательские задачи в области блокчейн, находящиеся на стыке нескольких дисциплин: математики, информатики, экономики и даже социологии. Для решения многих из них нужны специалисты очень высокого уровня. Именно такие кадры, способные выполнять комплексные исследования, как фундаментальные, так и прикладные, и будет готовить наша аспирантура», – сказал Владимир Горгадзе, заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь токенизационной платформы Atomyze и ИТ-компании Newity.

Магистратура по блокчейну ФПМИ МФТИ, открытая в 2019 г. в партнерстве с «Норникелем», стала первой в России учебной программой высшего образования по технологиям распределенного реестра. За время существования кафедры был увеличен ежегодный набор на программу с 5 до 20 человек, установлены партнерства с компаниями, использующими в своих проектах блокчейн-технологии. В 2022 г. магистратура по блокчейну стала первой российской государственной учебной программой, которая начала выпуск невзаимозаменяемых NFT-токенов для магистерских дипломов. В 2023 г. три выпускника программы получили красные дипломы.

«Магистратура кафедры «Блокчейн» ФПМИ МФТИ продемонстрировала высокое качество и востребованность получаемого студентами образования. Подготовка кандидатов наук – следующий логичный шаг в развитии кафедры. Бизнес-задачи в области блокчейн усложняются, а вслед за ними необходимо развитие и самой технологии блокчейн. Это зачастую уже не просто технологические задачи, а в большей степени научные. Для их решения необходимо формирование научной среды. В научном центре «Идея» исследования в области технологий распределенного реестра ведутся в рамках Лаборатории блокчейн технологий ChainLab», – сказал Тагир Аушев, научный директор научного центра «Идея», доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН.

Обучение будет проходить на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики в рамках группы научных специальностей «Компьютерные науки и информатика».

«Открытие аспирантуры на кафедре «Блокчейн» ФПМИ МФТИ позволит молодым ученым в области блокчейна создать на Физтехе, по сути, новый центр компетенций и сосредоточиться на развитии технологий именно в области распределенных систем, которые помогут двигать науку в этом направлении и участвовать в глобальных государственных проектах. МФТИ всегда был одним из лучших образовательных центров для таких целей», — сказал директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский.

Запрос на аспирантуру появился и со стороны студентов, которые хотят строить карьеру в области блокчейна.

Роман Власов, выпускник магистратуры по блокчейну 2023 г., обладатель красного диплома, сказал: «Очень не хотелось терять связь с исследовательской и академической областями. Обучение в магистратуре дало мне системные и актуальные знания в области современных блокчейнов. Мне понравилось то, что программа включала в себя широкий перечень дисциплин, понимание которых обязательно для работников предметной области. Помимо учебных дисциплин хочу также отметить преподавательский коллектив, где каждый является экспертом в своем направлении. В аспирантуре планирую взять тему на стыке интересных и актуальных для меня направлений data science и blockchain и заняться исследованием технологий графовых нейронных сетей применительно к важным задачам для технологии распределенных реестров. Эта тема в научной среде сейчас очень актуальна».

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