Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 31 июля 2023 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (документ не вступил в силу)

С 1 сентября 2023 г. вводится административная ответственность: за неисполнение обязанностей владельцем соцсети; за неисполнение владельцем соцсети предписания Роскомнадзора.

Будут наказывать за непредставление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать владельцев не только новостного агрегатора или аудиовизуального сервиса, но и владельцев соцсети или сервиса размещения объявлений, а также за непредоставление иной информации для ведения соответствующих реестров.

Федеральный закон от 24 июля 2023 г. №369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе»

Президент подписал поправки, согласно которым проверять денежные переводы с помощью системы «Антифрод» будут не только в банке отправителя, но и в банке получателя средств.

Кроме того, банки и платежные системы обязали проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физлиц, даже если имеется согласие клиента. Кредитные организации смогут замораживать такие операции на два дня. Если клиент принял такое решение не под давлением мошенников и не изменил его через двое суток, деньги перечислят автоматически.

Банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента; если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия и он уведомил об этих фактах (в этом случае срок для возврата трансграничного перевода - 60 дней).

Банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о совершенных противоправных действиях.

Закон вступает в силу по истечении одного года после даты опубликования.

Федеральный закон от 24 июля 2023 г. №328-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме»

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Он был подписан в Бишкеке 9 декабря 2022 г.

Протокол устанавливает порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме налогоплательщиком одного государства налогоплательщику другого государства, а также физлицам, не являющимся ИП.

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об организованных торгах» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правительство РФ утвердит перечень юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах инвалютой.

Также предусмотрена возможность допуска иностранных кредитных организаций и брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Закреплено, что личный закон иностранных финкомпаний, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен запрещать заключать договоры купли-продажи инвалюты и договоры ПФИ. Банк России вправе устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями.

В Закон об инсайде внесены изменения, касающиеся запроса информации о проведенных инсайдерами операциях, контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Постановление Правительства РФ от 24 июля 2023 г. №1204 «О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»

Военные комиссары будут получать сведения из госинформресурса для актуализации документов воинского учета из ведомственных информационных систем Минобороны.

Повестки можно направлять гражданам тремя способами: в электронном виде, заказным письмом или вручать лично в руки на бумаге.

Повестки, направленные в письменной форме, дублируются в электронной и размещаются в личных кабинетах граждан в Реестре направленных (врученных) повесток. Уведомление о направлении повестки размещается в личном кабинете на Госуслугах.

Список призывников формируется с использованием реестра воинского учета и других ведомственных информсистем Минобороны.

Призывник может подать заявление о наличии уважительных причин неявки на заседание призывной комиссии по повестке письменно или в электронной форме через Госуслуги не позднее даты явки, указанной в повестке.

Заявление об освобождении от призыва или о предоставлении отсрочки призывник может подать через Госуслуги. Отдельные виды отсрочки или освобождения от призыва могут предоставляться без личной явки при наличии достаточных сведений в госинформресурсе: о наличии 2 и более детей; о наличии ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет; об избрании депутатом или главой муниципального образования; о членстве в органах власти или органах местного самоуправления; об обучении по очной форме; о наличии ученой степени.

До начала эксплуатации госинформресурса для актуализации документов воинского учета и реестра воинского учета мероприятия, осуществляемые с их использованием, будут производиться без них.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2023 г. №1164 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан»

С 1 августа 2023 г. сроком на 3 года вводится экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности, в т. ч. с применением телемедицины и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан.

Данный режим направлен на расширение возможностей телемедицины при обращениях пациентов по поводу оказания им медпомощи при заболеваниях, диагноз по которым был установлен ранее на очном приеме, и при продолжении лечения по выбору пациента другим врачом той же больницы, стаж работы по специальности которого составляет не менее 7 лет.

Телемедицину нельзя будет использовать для несовершеннолетних, больных инфекционными заболеваниями, а также при заболеваниях, помощь по которым оказывается экстренно или неотложно.

Первая консультация с применением телемедицины должна продлиться минимум 20 минут. По результатам оформляется медицинское заключение, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью медработника.

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2023 г. №1101 «Об утверждении Правил предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси

Служба заказа легкового такси обязана предоставлять доступ ФСБ или ее территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Урегулированы вопросы организации доступа.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 21 июля 2023 г. №1182 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информационных технологий»

Установлено, что период льготного кредитования должен заканчиваться не позднее 15 декабря 2023 г. Скорректированы требования к кредитным организациям - получателям субсидий и к заемщикам.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2023 г. №1109 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»

Скорректировано положение о Национальной системе пространственных данных.

В частности, в перечень ее функций включено ведение фонда данных государственной кадастровой оценки, а также автоматизация проведения и мониторинг такой оценки. Также в состав системы дополнительно включены подсистемы рынка недвижимости и международного информационного взаимодействия. При этом из перечня информсистем, осуществляющих представление сведений оператору системы, исключен фонд данных государственной кадастровой оценки.

Кроме того, в состав размещаемой в системе информации добавлены сведения, используемые для определения кадастровой стоимости и предусмотренные международными обязательствами РФ. Установлено, что система может использоваться для обеспечения международных обязательств РФ при выполнении ряда условий.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

Распоряжение Правительства РФ от 4 июля 2023 г. №1790-р

До конца 2023 г. проводится эксперимент по идентификации и аутентификации через Госуслуги для регистрации в соцсетях, на сайтах агрегаторов информации о товарах (услугах), в информресурсах по поиску сотрудников и работы. Цель - через Интернет заключать договоры купли-продажи транспортных средств, иных товаров, выполнения работ, оказания услуг, аренды имущества, а также искать сотрудников и работу.

Правительство РФ обновило перечень сведений, которые владельцы указанных сайтов, агрегаторов и информресурсов вправе получать с согласия гражданина с использованием ЕСИА в соответствующих целях.

Прежний перечень признан утратившим силу.

Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до окончания эксперимента.

Приказ Министерства юстиции РФ от 10 июля 2023 г. №171 «О внесении изменений в перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с использованием автоматизированной информационной системы проведения квалификационных экзаменов, утвержденный приказом Минюста России от 30.11.2016 №268»

Скорректированы наименования некоторых тем, вопросы по которым предлагаются кандидатам в нотариусы на квалификационном экзамене с использованием АИС.

Теперь на экзамене могут спросить в том числе о требованиях по содержанию и функционированию нотариальной конторы, о договоре займа и нотариальных действиях, совершаемых в связи с увеличением уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа, а также о внесении сведений в реестр списков участников ООО единой информсистемы нотариата и выдаче выписки из этого реестра.

Приказ вступает в силу с 1 октября 2023 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 21 июля 2023 г. «Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля»

Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа могут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков. Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки, - российское гражданство, мужской пол, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, а также работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 г. Требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 июля 2023 г. «Документы по земельным спорам - за три дня!»

При решении земельных вопросов часто требуется информация из Госфонда данных землеустройства. Ее можно запросить бесплатно через Госуслуги. Для этого нужна подтвержденная учетная запись и сведения об объекте. Запросить данные может кто угодно - в документе будет открытая и общедоступная информация. Если нужны сведения ограниченного доступа, нужно обратиться лично и предоставить документы, подтверждающие право на получение такой информации.

Для получения доступны информация об инвентаризации земель, проекты перераспределения, землеустроительные дела по межеванию участков, землеустроительная документация и оценка качества земель.

После отправки заявление поступит в Роскадастр, а электронный документ с выпиской придет в личный кабинет в течение 3 рабочих дней.

Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 5 июля 2023 г. №МН-3/1438-ДП «Об интеграции в систему государственной научной аттестации»

С 1 января 2024 г. не будут применяться нормативные правовые акты ДНР и ЛНР о научной аттестации. С указанной даты присуждение ученых степеней и иные вопросы аттестации регулируются Законом о науке и государственной научно-технической политике, соответствующими постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки. Организациям, планирующим сохранить статус субъекта государственной научной аттестации, необходимо: подключиться к ФИС ГНА по закрытым каналам связи; актуализировать свои локальные акты; обратиться в Минобрнауки с ходатайством о выдаче разрешений на создание диссертационных советов; принять меры по активизации регистрации в Роскомнадзоре периодических печатных научных изданий и направлению ходатайств в Минобрнауки.

Рекомендованы сроки выполнения перечисленных процедур.