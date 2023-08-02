«МТС банк» запустил комплекс решений для бизнеса на маркетплейсах

ПАО «МТС-банк» объявляет о запуске комплексного предложения для ведения бизнеса на маркетплейсах, включающего решения как для начинающих продавцов с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции.

Предложение «Бизнес на маркетплейсах» «МТС банка» позволяет выбрать одно или несколько решений под различные цели. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

Аналитика. Помогает изучить товары и ниши, представленные на торговой площадке. Выбрать оптимальную стратегию продаж, проанализировать конкурентов, ценовой диапазон, спрос на товары определенной категории и другое. Сервис поможет предпринимателям держать руку на пульсе и оставаться конкурентоспособными в условиях постоянных изменений на рынке электронной коммерции.

Закупка и логистика товаров из Китая. Сервис поможет без рисков осуществить закупку и доставку товаров из Китая. Проверенный партнер «МТС банка» проанализирует цены и качество, подберет оптимального поставщика и оформит закупку, проконтролирует качество поставки и, если необходимо, сделает сертификацию. А затем доставит товары в нужный город.

Фулфилмент. Самостоятельно упаковывать товар, маркировать и доставлять его конечному покупателю требует от продавца серьезных затрат времени и сил, а также отвлекает от ключевых бизнес-задач. Всю цепочку операций фулфилмента возьмет на себя проверенный партнер «МТС банка». Это поможет не вкладываться в дополнительный персонал, офис, склад и т.д.

Управление складом. Автоматизированная система учета и CRM для компаний с большим ассортиментом товаров для торговли на маркетплейсах.

Все сервисы интегрируются с ведущими российскими маркетплейсами, что позволяет воспользоваться решениями на любом этапе развития и значительно упростить процесс взаимодействия с онлайн-платформами.

Новые клиенты могут выбрать одно решение или пакет сервисов «Бизнес на маркетплейсах» на специальных условиях при оформлении заявки на услугу расчетно-кассового обслуживания (РКО) в «МТС банке». Действующие клиенты могут оставить заявку на выбранную услугу через приложение «МТС бизнес».

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«МТС банк» (ПАО «МТС-банк») – коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям.