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«Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков

«Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир») объявила о начале сотрудничества со школой ИТ-профессий Skillfactory.

До конца 2023 г. эксперты «Дм-тех» будут делиться профессиональным опытом с онлайн-школой Skillfactory, что позволит улучшить качество образовательных программ площадки, а также подготовить высококвалифицированных специалистов для «Дм-тех» — технологического подразделения ритейлера.

Командой «Дм-тех» совместно со Skillfactory подготовлены специальные практические кейсы по фронтенд-разработке и ручному тестированию. Студентам, успешно завершившим курс, будет предложено пройти стажировку в подразделении «Дм-тех» с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию.

«Сегодня IT-профессии становятся все более востребованными, а диджитализация ритейла – неотъемлемой частью современного бизнеса. Сотрудничество со Skillfactory позволит нам подготовить молодых, высококвалифицированных специалистов, которые смогут заниматься дальнейшей доработкой, модернизацией и тестированием пользовательского интерфейса цифровых продуктов и сервисов «Детского мира»: интернет-магазина detmir.ru, а также портала для поставщиков нашего маркетплейса — detmir.market. Совместно со Skillfactory мы создаем уникальные образовательные программы, отвечающие актуальным требованиям рынка и помогающие студентам приобрести необходимые практические навыки, востребованные у работодателей», — сказал Дмитрий Бахтин, директор по разработке «Дм-тех».

«Мы рады начать образовательное сотрудничество с «Дм-тех» и уверены, что реальный опыт, полученный студентами на совместной стажировке при работе над задачами и проектами, которые ждут их на рынке, поможет им расширить свои возможности и приблизиться к высоким карьерным результатам. При этом работа со студентами Skillfactory поможет «Дм-тех» продвинуться в разработке, сгенерировать новые гипотезы или даже пополнить свою команду. Развитие начинающих IT-специалистов —это важная миссия, которую мы всегда рады разделить с заинтересованным партнером», — отметила Дарья Кудрявцева, CPO Skillfactory.

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