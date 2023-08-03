К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group

Группа «Рексофт», российский разработчик цифровых решений, объявила о приобретении 100% долей в компании RNT Group, которая является правообладателем ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней компании Epam Systems Inc. (Epam) в России. В апреле 2022 г. Epam объявил о своем решении о выходе из России. Объявленная сделка получила одобрение государственных регуляторов в России и США и была юридически завершенa в августе 2023 г. Условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп. Планируется, что основные шаги по объединению займут около года, а общий штат сотрудников превысит 1,5 тыс. человек.

Александр Егоров, генеральный директор группы «Рексофт», сказал: «“Рексофт” развивается как многопрофильная технологическая компания, помогающая своим заказчикам формировать бизнес-стратегии и управлять цифровой трансформацией – от замысла до реализации. Мы обладаем значительной экспертизой в стратегическом и индустриальном консалтинге, промышленной автоматизации, построении гибридной облачной инфраструктуры, хранении и обработке больших данных. Объединение с RNT Group, одной из лучших команд в сфере инжиниринга ПО и заказной разработки, стало для нас важным этапом реализации нашей стратегии поставки передовых бизнес-решений “под ключ”».

Евгений Грачев, генеральный директор RNT Group, отметил: «Мы всегда руководствуемся ответственностью перед клиентами и сотрудниками. Наши приоритеты – это предложение высококачественного сервиса и создание ценности для компаний из разных индустрий на открытом конкурентном рынке, развитие платформы для профессионального и личностного роста сотрудников и инвестиции в расширение компетенций. С группой “Рексофт” мы разделяем одни и те же принципы ведения бизнеса и одинаково представляем его будущее, обладаем схожей корпоративной культурой. Объединенные компетенции и сервисы наших компаний органично дополняют друг друга и усиливают совместное предложение для заказчиков».