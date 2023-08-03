Консорциум «Вычислительная техника» и российский вендор «Инферит» договорились о партнерстве

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в число партнеров АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника». Соответствующее решение было принято на собрании учредителей консорциума 25 июля 2023 г.

«Инферит» (ГК Softline) – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков.

«Инферит» производит серверы, компьютеры в различных форм-факторах, периферийное оборудование. В портфеле производителя также представлены: операционная система «МСВСфера», платформа управления ИТ-инфраструктурой «Инферит итмен», платформа для управления мультиоблачной ИТ-инфраструктурой «Инферит клаудмастер», сертифицированные защищённые средства вычислительной техники АКБ «Барьер».

На собственной производственной площадке в наукограде Фрязино, в особой экономической зоне «Исток», компания на площади 5 тыс. м2 производит более 300 тыс. единиц компьютерного и серверного оборудования ежегодно.

«Благодаря участию в консорциуме «Вычислительная техника» мы сможем содействовать развитию отечественной электронной промышленности. Объединяя усилия с другими участниками консорциума, мы будем создавать лучшие продукты и решения для бизнеса и государства. Наша общая цель – достижение стратегического лидерства России в области технологий», – сказал Евгений Козлов, директор «Инферит техника».

«Регулярно проявляющаяся заинтересованность со стороны компаний в участии в консорциуме демонстрирует верность выбранного пути для объединения отрасли и выработки предложений для её дальнейшего развития», – сказала генеральный директор АНО ВТ Светлана Легостаева.