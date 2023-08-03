Константин Шадрин развивает аэрокосмические технологии в холдинге «Т1»

Холдинг Т1 объявляет о назначении Константина Шадрина директором Центра компетенций аэрокосмических технологий.

Приоритетными целями Константина являются формирование технологической политики «Т1.аэро», развитие и масштабирование работы кластера в сфере беспилотных и космических технологий. В частности, он отвечает за формирование парка беспилотных авиационных систем и отработку моделей оказания услуг с их помощью, курирует создание наземной инфраструктуры для БАС и для приема данных ДЗЗ, руководит созданием сети технологических партнеров и центра геопространственной аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Перспективные рынки ДЗЗ и беспилотия могут достигать 1 трлн руб. уже к 2030 г., и мы рассчитываем занять значимую нишу на этом рынке благодаря уже накопленным холдингом «Т1» компетенциям и активному развитию новых направлений. В перспективе мы рассчитываем развить компетенции для самостоятельной работы на всех этапах цепочки создания ценности для потребителей по направлениям деятельности кластера «Т1.аэро», – сказал Алексей Волынкин, заместитель генерального директора «Т1» по развитию бизнеса.

«В настоящее время отечественные рынки БАС и частных аэрокосмических услуг находятся только на этапе становления – нет устоявшихся моделей, технологический стек и запросы пока еще формируются. Поэтому моими первыми задачами станут структурирование общей потребности в услугах, определение технологических барьеров и недостающих звеньев с последующим планомерным наращиванием компетенций по ним. Это перспективные сферы, и разработка решений для них принесет реальную пользу для экономики и регионов», – отметил Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий «Т1».

Константин Шадрин родился в г. Гатчина Ленинградской области 26 декабря 1983 г. В 2006 г. окончил АФСБ по специальности «Информационная безопасность». В начале трудовой деятельности занимался цифровизацией государственных учреждений. В 2019 г. пришел в госкорпорацию «Роскосмос» на должность директора департамента цифрового развития. Отвечал за формирование и реализацию единой отраслевой ИКТ-политики с учетом вектора на формирование технологического суверенитета, а также за создание и коммерциализации цифровых продуктов и сервисов в аэрокосмической сфере.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия».