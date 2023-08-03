СберТех проведет вебинар об эффективном управлении релизным конвейером

8 августа СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно масштабировать процессы разработки и наладить управление релизным конвейером любого масштаба.

На вебинаре «Platform V Works Orchestra R – дирижер вашего релизного конвейера» гости познакомятся с Platform V Works Orchestra R – отечественным продуктом класса Application Release Orchestrator (ARO) для автоматизации DevOps-конвейера с возможностью гибкой настройки и контроля каждого этапа. Эксперты СберТеха расскажут, как инструмент позволяет компаниям:

снижать стоимость продукта за счет удержания затрат на DevOps при росте объемов проекта;

за один рабочий день создавать и запускать релизный конвейер с нуля;

выстраивать прозрачный end-to-end CI/CD конвейер;

отслеживать статус релиза без специальных знаний в разработке;

обеспечивать легкое прохождение всех этапов контроля безопасности при выпуске нового релиза;

реализовывать оркестрацию сразу нескольких инструментов сборки и развертывания в одном релизном процессе.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-works-orchestra-r-dirizher-vashego-reliznogo-konvejera?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-08-08-2023.