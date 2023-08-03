В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков

При идентификации клиента по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ ему присваивают уровень риска. Один из важных параметров — страна, где зарегистрированы учредитель, руководитель и бенефициар. Сервис «Контур.призма» расширил перечень критериев для проверки юридических лиц по списку стран с высоким уровнем риска. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При идентификации сервис проверит учредителя, руководителя и бенефициарного владельца компании на регистрацию в стране из списка рискованных. В случае совпадения «Контур.призма» присвоит клиенту дополнительный скоринг-балл. Их количество определяет уровень риска.

Теперь сервис оценит его более точно, ведь критериев «опасных» стран стало больше. Скоринг-балл добавится, если учредитель, руководитель, бенефициарный владелец зарегистрирован в стране: с высоким оборотом наркотиков; с высоким уровнем коррупции; с высоким уровнем финансирования терроризма; с повышенной террористической активностью.

Кроме этих факторов на страновые риски влияет, если учредитель, руководитель, бенефициарный владелец зарегистрирован на территории: офшорных зон; не выполняющей требования FATF; в отношении которой применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №281-ФЗ; под санкциями ООН, одобренными России; не обеспечивающей обмен информацией для целей налогообложения с России.

Светлана Кирланова, руководитель проекта «Контур.призма»: «Требование по оценке уровня риска распространяется на всех субъектов закона 115-ФЗ. Необходимость определять страновые риски прописана в положениях Банка России (от 15.12.2014 № 445-П; от 02.03.2012 № 375-П) и в информационном письме Росфинмониторинга (от 01.03.2019 № 59). Клиентов с высоким уровнем риска не запрещено брать на обслуживание. Но их операциям и сделкам нужно уделять повышенное внимание».

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