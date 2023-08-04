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ИТ, здравоохранение и финансы — россияне назвали сферы с самыми широкими соцпакетами

В ходе нового исследования «Лаборатории Касперского» респондентам в России предлагалось выбрать сферы, в которых, на их взгляд, компании предоставляют сотрудникам наиболее широкий социальный пакет — медицинскую страховку, бесплатное обучение, бонусы и доплаты. Первое место занял сегмент информационных технологий (ИТ), его отметили почти 25% опрошенных. Второе разделили здравоохранение и финансовая отрасль (по 24%), на третьем оказалась промышленность (23%).

В компании также проанализировали наиболее важные для россиян составляющие корпоративного социального пакета. Большинство респондентов (почти 68%) отметили медицинскую страховку для себя. Чуть больше половины (58%) — оплату путёвок в санатории, дома отдыха, пансионаты, детские лагеря. Материальную поддержку сотрудника и его семьи в разных жизненных ситуациях выбрал каждый второй (56%). Замыкает пятёрку бесплатное питание или доплата на него (50%), а также предоставление корпоративного транспорта или компенсация за оплату проезда до работы и обратно (46%).

Среди наименее востребованных составляющих соцпакета оказалось обучение иностранным языкам (14%), которое больше популярно у молодых специалистов в возрастных группах 18—24 и 25—34 (24% и 22% соответственно).

«В ИТ-отрасли соискатели и сотрудники сегодня делают выбор в пользу той или иной компании, учитывая весь набор опций, который им могут предложить. Это не только доплата на питание или медицинская страховка, но и, например, корпоративное обучение. Согласно нашему опросу, почти для каждого второго респондента (44%) в России обучение для повышения квалификации — важная составляющая соцпакета. Мы это понимаем и инвестируем в развитие наших сотрудников: у нас есть команда Kaspersky Academy, которая разрабатывает обучающие курсы и тренинги по совершенствованию навыков и личных компетенций, а также проводит глубинное обучение по продуктам компании», — отметила Марина Алексеева, HR-директор «Лаборатории Касперского».

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