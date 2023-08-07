CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Исследование «Яндекс практикума»: большинство россиян учатся на программистов ради возможности работать из дома

По данным исследования «Яндекс практикума», профессию в сфере программирования выбирают в первую очередь ради возможности работать из дома, об этом заявили 61% респондентов. При этом 54%1 признаются, что просто устали от текущей сферы деятельности и хотят что-то поменять в жизни. Среди других причин: желание получать больший доход, исполнение давней мечты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума».

Так, 53% опрошенных признались, что работа в ИТ — их давняя мечта, отчасти поэтому они выбрали для изучения программирование. Примечательно, что высокий заработок лишь на четвертом месте в списке мотивирующих факторов — чуть меньше половины респондентов (47%) решили стать программистами ради возможности получать больший доход.

Большинство решивших освоить программирование планируют радикально сменить профессию, об этом заявили 73% респондентов. При этом у 66% опрошенных до этого не было опыта в программировании, а их текущая профессия никак не связана с разработкой. Еще 12% учатся, чтобы перейти в смежную с текущей работой область, и только 4% — из-за повышения в должности.

Из тех, кто выбрал в качестве новой профессии ИТ, у 60% уже есть высшее образование, но оно непрофильное. Чаще всего перейти в сферу программирования решают люди с инженерным, техническим (37%) или социальным (30%) образованием. А гуманитарные дисциплины изучали лишь 14% респондентов.

***

«Яндекс практикум» провел исследование методом онлайн опроса. В исследовании приняли участие более 1490 россиян со всей страны старше 18 лет.

«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько стоит импортонезависимость в телекоме? Власти выделили миллиарды на разработку суверенных базовых станций

Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

Oracle довели до банкротства в России

Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты

По воле властей миллион россиян может остаться без сотовой связи в ближайшие недели

Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще