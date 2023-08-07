Softline и Webinar Group объявили о начале стратегического партнерства

Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, и ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявили о стратегическом партнерстве. Долгосрочное сотрудничество компаний будет направлено на развитие рынка унифицированных коммуникаций и онлайн-обучения для отечественных компаний.

В рамках партнерства ГК Softline сфокусируется на расширении использования технологий для бизнес-коммуникаций разработки Webinar Group среди разных сегментов экономики и индустрий. Сотрудничество позволит компаниям реализовать больше проектов по внедрению и адаптации ИТ-решения. Кроме того, клиенты смогут получать через Softline поддержку по любым вопросам, касающимся работы сервисов Webinar Group.

«Softline высоко оценивает сотрудничество с Webinar Group – ведущим разработчиком решений для оптимизации бизнес-коммуникаций. Это партнерство является важным шагом в направлении импортозамещения и позволит ускорить перевод инфраструктур российских компаний на безопасные российские решения. Продукты вендора успешно решают широкий спектр задач, связанных с организацией видеоконференций, онлайн- и гибридных мероприятий, а также легко интегрируются с внутренней ИТ-инфраструктурой компаний. Softline придает особое значение развитию и продвижению продуктов Webinar Group, и я уверен, что наше сотрудничество будет максимально результативным», – отметил Антон Рязанов, заместитель директора управления сервисов в ГК Softline.

«Переход на отечественные системы для видеоконференций – задача, актуальная для всех секторов российской экономики. Как разработчик мы прикладываем все усилия к созданию безопасных, стабильных и функциональных ИТ-решений, соответствующих всем требованием законодательства, – отметила Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж Webinar Group. – Благодаря нашему партнерству с Softline больше компаний смогут узнать о преимуществах российских систем и оперативно встроить их в свои бизнес-процессы».