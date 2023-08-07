В «Тинькофф селлере» появился умный анализ товарных ниш

Tinkoff eCommerce запустил инструмент в «Тинькофф селлере», который помогает в несколько кликов проанализировать и выбрать категории товаров для успешных продаж на маркетплейсах.

Теперь подобрать перспективные товарные ниши так же просто, как найти доступные авиабилеты в агрегаторе. Предпринимателю не нужно самостоятельно разбираться в больших таблицах с данными, достаточно задать исходные параметры. «Тинькофф селлер» агрегирует всю статистику по продавцам на Wildberries и Ozon за несколько лет, анализирует 10 тыс. товарных категорий и покупательское поведение более 33 млн клиентов «Тинькофф», после чего формирует алгоритмы для выбора наиболее перспективных товарных ниш по заданным критериям.

Чтобы получить рекомендации по категориям, нужно указать имеющийся бюджет, планируемый период старта продаж, сезонность товара и желаемые маркетплейсы. Далее инструмент предложит анализ в двух вариантах — по топовым нишам и по подкатегориям в конкретной нише — и покажет список категорий с рейтингом от 0 до 5. Чем выше рейтинг — тем перспективнее продажа товаров из этой категории.

Рейтинг товарных категорий формируется на основе следующих данных: как много конкурентов в конкретной нише; какие обороты у продавцов в каждой категории; какая себестоимость и по какой цене можно продавать товары; какую комиссию за товары возьмёт маркетплейс; когда лучше продавать товары конкретной категории; есть ли в нише специальные условия для хранения товаров.

В ближайшее время анализ ниш расширится дополнительными функциями выбора 50 лучших товаров из категории, которые будут учитывать: оценки покупателей; цены на товары; обороты и продажи конкурентов.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce, сказал: «Делать закупки без предварительного анализа ниш — выбросить деньги на ветер. Согласно исследованию Tinkoff eCommerce, треть предпринимателей ищет для себя новые категории и смотрит аналитику по существующим товарным нишам ежедневно. Оставшиеся две трети делают это реже, но лишь потому, что считают процесс сложным и времязатратным. Специально для того, чтобы аналитика не требовала много ресурсов, мы запустили систему рекомендаций в «Тинькофф селлере», которая делает основную работу за продавца всего в несколько кликов. Так, если у вас есть 500 тыс. руб. и вы хотите начать продавать на Wildberries в сентябре, самыми подходящими нишами для вас будут лыжные ботинки, коньки и сноубутсы, а если вы планируете закупки на начало следующего года и хотите выйти в новые категории на двух маркетплейсах с бюджетом 1,5 млн руб., инструмент подскажет, что перспективными товарами для продаж могут быть туристические навигаторы, чехлы на обувь или палки для скандинавской ходьбы».

Инструмент анализа ниш доступен в личном кабинете «Тинькофф бизнеса» для предпринимателей и компаний, использующих сервис аналитики продаж на маркетплейсах «Тинькофф селлер» и имеющих РКО «Тинькофф».