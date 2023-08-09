«Софтлайн» объявила о приобретении публичного статуса

ПАО «Софтлайн» (ранее – АО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявило о получении публичного статуса общества. Соответствующие изменения внесены в устав общества, а также в единый государственный реестр юридических лиц.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн», сказал: «Мы планомерно воплощаем в жизнь заранее объявленный план действий. Приобретение публичного статуса для нас – еще один очень важный шаг, приближающий ПАО «Софтлайн» к листингу на Московской бирже. В фокусе нашего внимания по-прежнему остаются интересы всех заинтересованных сторон, в частности, наших акционеров. Я рад успешному началу нашей публичной истории и уверен в продолжении динамичного развития бизнеса уже в публичном контуре».