Сообщение VK о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже

VK Company Limited сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок («ГДР») (ISIN US5603172082; US5603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange). Об этом CNews сообщили представители VK.

В соответствии с п. 5.2.8. правил листинга Лондонской фондовой биржи компания обязана уведомить о предполагаемой дате прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже не менее чем за 20 рабочих дней.

Компания сообщает о намерении направить в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) заявления о прекращении листинга в официальном списке FCA ГДР компании, а также в адрес Лондонской фондовой биржи - о прекращении допуска ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Компанией также будет направлено уведомление в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой бирже о делистинге облигаций с Международного рынка ценных бумаг (ISM, International Securities Market) Лондонской фондовой биржи.

Ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 г., последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 г.

Решение о делистинге ГДР и облигаций было обусловлено нахождением большинства активов компании в России и решением компании о редомициляции с Британских Виргинских островов в Россию невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.

Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже.

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