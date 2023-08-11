Сотрудники ГК Softline получили акции «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации

Основной акционер ПАО «Софтлайн» ООО «Аталайя» осуществил выдачу акций ПАО «Софтлайн» на счета депо сотрудников ГК Softline в рамках программы долгосрочной мотивации LTI Pre IPO.

Еще до IPO Softline Holding PLC в Лондоне, которое произошло в 2021 г., ключевые сотрудники компании в рамках программы долгосрочной мотивации получили опционы на акции Softline Holding PLC. После выделения российской части бизнеса некоторая доля опционов на акции Softline Holding PLC по согласованию с сотрудниками была конвертирована в опционы на акции российской компании – ПАО «Софтлайн». По условиям разделения российского и зарубежного контура выдача акций осуществлена ООО «Аталайя», основным акционером ПАО «Софтлайн».

В настоящий момент сотрудники ГК Softline получили 19,5 млн акций ПАО «Софтлайн» – это серия первых траншей. Всего до 20 августа 2023 г. участникам программы планируется осуществить выдачу 30 млн акций ПАО «Софтлайн».

В скором времени число участников программ дополнительной мотивации ГК Softline увеличится – это станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения поставленных перед сотрудниками группы целей и задач, а также в еще большей степени синхронизирует интересы сотрудников и других акционеров компании, в том числе, будущих. В среднесрочной перспективе в рамках развития культуры сотрудника-совладельца до 100% сотрудников ГК Softline смогут стать участниками программ долгосрочного партнерства компании.

Владимир Лавров, СЕО «Софтлайн», сказал: «Наша мотивационная программа, которая в будущем вовлечет практически всех сотрудников ГК Softline, соответствует самым эффективным международным практикам и способствует привлечению и удержанию лучших квалифицированных специалистов в группу, а люди – это наш основной ресурс. Кроме того, программа синхронизирует интересы сотрудников, топ-менеджмента и остальных акционеров компании. Уже убедившись в эффективности программы, мы продолжаем развивать культуру сотрудника-совладельца и повышать уровень вовлеченности нашей команды, концентрируясь на достижении лучших результатов бизнеса ГК Softline».