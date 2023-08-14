Polymatica входит в контур SL Soft (ГК Softline)

SL Soft (ГК Softline), продолжая консолидировать в своем портфеле бизнес-приложения для корпоративных заказчиков, сообщает об интеграции с компанией Polymatica, разработчиком low-code инструментов BI и ML/AI. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Основная задача SL Soft – сформировать для заказчиков комплексное предложение российских бизнес-приложений. Продуктовая линейка Polymatica закроет направления бизнес-аналитики и управления эффективностью компаний.

Решения Polymatica ориентированы на корпоративных пользователей, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии: от визуализации отчетности до построения интеллектуальных систем для принятия решений в режиме реального времени.

Благодаря присоединению к SL Soft, Polymatica получает не только дополнительные возможности для разработки отдельных продуктов и развития их функциональности, но и запускает направление ЕРМ, предназначенное для управления эффективностью организаций: от определения стратегии на базе финансовых и операционных показателей до ее последующей реализации и корректировки на основе данных.

«Стратегическая задача SL Soft – стать лидером в области корпоративных бизнес-приложений. Поэтому мы обеспечиваем всем подразделениям в нашем портфеле поддержку продуктовой разработки и консолидацию маркетинговых активностей для эффективного продвижения на рынке. У бренда Polymatica сильные позиции в направлениях Business Intelligence и Machine Learning. Мы приветствуем эти инициативы и объединим усилия, ресурсы и экспертизу для их воплощения», – отметил Тагир Яппаров, член совета директоров Softline, директор SL Soft.

«Благодаря поддержке SL Soft, мы получаем возможность масштабировать бизнес: уже в этом году более, чем вдвое увеличиваем численность персонала, усиливаем существующую линейку продуктов и выпускаем решение в области управления эффективностью предприятий, что выводит Polymatica на качественно новый уровень удовлетворения потребностей бизнеса, – сказал операционный директор Polymatica Михаил Прибочий. – Мы также планируем уделить особое внимание партнерскому каналу, наращивая экспертизу по решениям Polymatica среди интеграторов и технологических партнеров. Мы готовы к новым инициативам в проектах с государственными заказчиками, в производственной и финансовой сферах, в ритейл-сегменте».

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SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Входит в ГК Softline.