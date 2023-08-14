Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС

МТС сообщила о том, что компания Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, подвела итоги года в составе группы МТС. С июля 2022 г. по июль 2023 г. общее число клиентов Webinar Group в экосистеме МТС выросло на 61%, а количество мероприятий на платформе — в 2,3 раза.

С июля 2022 г. по июль 2023 г. общее число клиентов Webinar Group увеличилось на 61%. Среднее количество активных пользователей в месяц (MAU) выросло вдвое, а пользователей, которые за месяц проводят от четырех онлайн-мероприятий, стало в четыре раза больше. Число участников видеоконференций выросло на 20%.

За год на платформе Webinar прошло в 2,3 раза больше мероприятий, чем за предыдущие 12 месяцев. Онлайн-встречи проводились в четыре раза чаще, а число вебинаров выросло на 43%.

Растет количество заказчиков в одной из приоритетных для Webinar Group отраслей — образовании: за год на Webinar перешли более 90 учебных заведений, например, Казанский федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет. Благодаря возможностям группы МТС в регионах Webinar Group значительно расширила географию продаж. Примерами успешных проектов стали Омский государственный технический университет, Ярославский государственный университет, Алмазэргиэнбанк.

В 2023 г. компания обновила партнерскую программу, в частности, запустила специальную маркетинговую поддержку для партнеров. Сейчас авторизовано более 30 партнеров, также стартовала работа с широким каналом, были подписаны соглашения с двумя ключевыми дистрибьюторами. В результате за год объем партнерских продаж вырос в три раза.

«Такие платформы как Webinar помогают российскому бизнесу придерживаться курса на технологическую независимость. И мы гордимся, что работа в составе группы МТС позволила Webinar Group усилить позиции на российском рынке бизнес-коммуникаций. За прошедший год нам удалось внедрить сервисы компании в B2B-экосистему МТС, к примеру, уже сейчас Webinar можно развернуть в облаке CloudMTS. Кроме того, мы перевели внутренние онлайн-коммуникации в группе компаний и дочерних структурах на сервисы Webinar», — отметил Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

«Webinar в составе цифровой экосистемы МТС выбрала новый вектор развития — создание полного комплекса сервисов унифицированных коммуникаций для В2В-сегмента. За год нам удалось вплотную приблизиться к созданию Enterprise-ready-продукта, соответствующего наиболее распространенным требованиям корпоративных заказчиков к решениям для онлайн-коммуникаций. Уже в этом году мы планируем запуск собственной платформы UCaaS, которая станет частью экосистемы B2B-продуктов направления унифицированных коммуникаций МТС», — отметил Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.

За прошедшие 12 месяцев Webinar Group реализовала интеграции с ключевыми офисными приложениями и календарями, в том числе с сервисами Microsoft, Google, «Мой офис» и CommuniGate. Отдельным направлением стала оптимизация работы с аппаратными терминалами видеоконференцсвязи Cisco, Polycom и Yealink в переговорных: благодаря интеграции с протоколами SIP (Session Initiation Protocol, протокол установления сеанса) и BFCP (Binary Floor Control Protocol, протокол управления на двоичном уровне) с помощью этого оборудования можно проводить качественные гибридные совещания, принимать входящие вызовы и передавать контент из встречи и во встречу. В этом году Webinar Group также запустила поддержку виртуальных рабочих столов VDI.

Для повышения информационной безопасности пользователей платформы компания осуществила интеграцию с системами SIEM (Security information and event management, управление событиями и информацией о безопасности). Это помогает бизнесу лучше отслеживать и предотвращать угрозы утечек конфиденциальных данных. Платформа Webinar, по данным МТС, стала первым облачным сервисом на российском рынке видеоконференцсвязи, поддерживающим интеграцию с SIEM. Кроме того, внедрена поддержка протоколов авторизации oAuth, OpenID и Kerberos.

Приоритетным направлением стало улучшение пользовательского опыта: совершенствовались базовые сценарии использования сервиса Webinar Meetings, созданы новые модели шумоподавления и размытия фона, проведен полный рефакторинг мобильных приложений для iOS и Android.

Всего за прошедший год Webinar Group выпустила 79 релизов платформы; разработчики выполнили 2614 задач, в рамках которых написали более 300 тыс. строк кода.

Для осуществления этих планов компания в три раза увеличила штат разработчиков, а общее число сотрудников — более чем вдвое.