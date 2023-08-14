«Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям

«Яндекс лицей» расширяет линейку образовательных программ по промышленному программированию и запускает онлайн-обучение. С осени 2023 г. в лицее могут учиться не только старшеклассники, но и студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей. Это позволит подросткам из всех регионов России освоить востребованные навыки в области веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных и сделать первые шаги в профессии. Обучение в лицее бесплатное. Набор открыт до конца сентября 2023 г.

Программа лицея отвечает трендам рынка: в новом учебном году его эксперты разработали онлайн-курс по Go — современному производительному языку программирования. В 2024 г. планируется запустить онлайн-курсы по фронтенд-разработке, Flutter и другим востребованным направлениям. Кроме того, «Яндекс лицей» запускает онлайн-специализации по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке на Django и другим направлениям.

Учащиеся «Яндекс лицея» могут самостоятельно формировать свой образовательный трек, выбирая только интересные им курсы. Те, кто последовательно пройдёт все предложенные программы, получат полный набор навыков для старта в профессии.

«В этом году мы переформатировали лицей из двухгодичной программы в гибкую образовательную среду. Мы даём учащимся возможность самостоятельно выстраивать траекторию обучения: выбирать глубину погружения, темп, направление и формат учёбы. Расширяя каталог курсов лицея, мы отталкивались от целей и интересов учащихся и от нашего опыта в индустрии, — сказала Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе». — Мы ждём в «Яндекс лицее» не только школьников, но и студентов колледжей и техникумов, которые уже сейчас готовы начать работать, и даём им реальный практический опыт для будущей карьеры».

«Яндекс» ожидает, что количество учащихся лицея вырастет в два раза. Чтобы попасть в лицей, нужно заполнить анкету на сайте и успешно пройти отбор.