Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года

По итогам первого полугодия 2023 г. российский EdTech-рынок вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка топ-100 EdTech-компаний составила 52,4 млрд руб. по данным аналитического агентства Smart Ranking. По итогам I квартала 2023 г. выручка топ-100 выросла на 23%, во II квартале 2023 г. – на 35%. Об этом CNews сообщили представители образовательного холдинга Ultimate Education.

Все сегменты рынка в первом полугодии 2023 г. показали положительную годовую динамику от 20% до 32%. Учитывая прогноз роста рынка на 15-20% год к году, результаты оказались выше ожиданий. Абсолютное большинство игроков отмечают, что все их показатели оказались в рамках плана или даже выше. Рынок достиг фазы зрелости — теперь с нормализацией динамики ярко выражена сезонность, поэтому прошлые паттерны на нем работать уже не будут.

Сегмент ДПО (дополнительное профессиональное образование) по итогам первого полугодия 2023 г. стал самым крупным сегментом по объемам выручки и вырос на 28,3%, его общая выручка составила 18 млрд руб. В первом квартале сегмент вырос на 21%, во втором квартале на 37% год к году. В целом, в большинстве случаев выручка игроков оказалась плановой — кто-то не дотянул до цели 10-15%, кто-то наоборот план перевыполнил. По итогам 2023 г. выручка сегмента составит 37,8-40 млрд руб., с ростом +25-30%.

Лидер рейтинга ДПО Skillbox по итогам первого полугодия 2023 г. вырос на 7%, во II квартале 2023 г. выручка компании выросла за год на 4,3%.

Стабильный рост из квартала в квартал показывают нишевые образовательные проекты.

Сегмент детского образования по итогам первого полугодия 2023 г. показал рост +32%, его выручка составила 16,4 млрд руб. Как прогнозирует Smart Ranking, сегмент продолжит планомерно расти и по итогам года его объем составит более 30 млрд руб.

Все популярнее на рынке детского образования становятся оплаты курсов по частям, в рассрочку — отмечает СЕО «Фоксфорда» Андрей Сизов — к тому же, меньшим спросом пользуется формат репетиторских занятий 1:1, большим — более дешевый формат групповых занятий.

Сегмент бизнес-образования по итогам первого полугодия 2023 г. вырос на 30% с выручкой в 5,4 млрд руб. По оценкам Smart Ranking, общая выручка сегмента бизнес-образования по итогам 2023 г. пока сохранится на уровне 2022 г. и составит около 10 млрд руб.

По данным игроков рынка, спрос на B2B восстанавливается после прошлогодней заморозки — его рост год к году отмечают в группе компаний WINbd: по словам директора Светланы Смоляковой, у компаний снова появился запрос на корпоративные программы обучения, в том числе для руководителей. Так и в «Актион университете» из сегмента ДПО, как отмечает СЕО Алексей Стариков, корпоративное обучение «растет опережающими темпами».