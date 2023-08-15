Количество предпринимателей «Вконтакте» выросло на 25% за год

В июле 2023 г. число предпринимателей, которые ведут бизнес «Вконтакте», выросло на 25% год к году*. Они активнее создают контент и размещают на 36% больше постов в ленте. Пользователи на 22% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами: переходят на карточки товаров и услуг, создают заказы, пишут сообщения и звонят за уточнением деталей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Самые быстрорастущие регионы по количеству предпринимателей «Вконтакте»: Москва, Cочи и Екатеринбург — число бизнес-сообществ в них увеличилось на 29%, 28% и 23% соответственно. В топ-3 по приросту бизнес с фокусом на образовании, заботе о животных и тематические сообщества — их число выросло на 50%, 39% и 38%.

Предприниматели создают больше контента, чтобы рассказать о своих продуктах и услугах. Абсолютным лидером по росту постов в ленте стали бизнес-сообщества из Сочи — в июле 2023 г. они разместили почти в шесть раз больше постов, чем год назад. В Москве число постов в ленте от бизнеса выросло на 70%, а в Рязани — на 57%.

Рост активности бизнеса привлекает больше пользователей. Быстрее всего наращивают аудиторию бизнес-сообщества из Сочи — за год количество подписчиков пабликов в регионе выросло на 33%, на втором месте Ростов-на-Дону с ростом на 31%, на третьем Волгоград — 26%.

Пользователи не только следят за новостями бизнеса. Они реагируют на посты, делятся ими с друзьями, пишут сообщения, чтобы узнать о товарах и услугах и совершают покупки в соцсети. Самый высокий рост количества контактов аудитории с бизнесом в Челябинске — показатель увеличился за год на 55%. На втором месте Ростов-на-Дону — пользователи в регионе взаимодействуют с бизнесом «Вконтакте» на 44% активнее, чем год назад. На третьем месте Казань, где этот показатель увеличился на 42%.

​​«Вконтакте» предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать сообщество бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут подключить доставку по всей России через партнеров. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают простые и интуитивно-понятные инструменты платформы «VK реклама».

* Источник: внутренние данные VK, июль 2023 г., июль 2022 г.