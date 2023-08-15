Российские предприниматели смогут автоматически инвестировать деньги в другой бизнес

«Точка» запустила новый инвестиционный продукт — «Точка инвестиции» (ООО «Точка инвестиции»), который позволяет вложить деньги и получить гарантированную доходность — от 5% до 6,5% годовых. Ставки доходности от 5% до 6,5% были установлены до изменения ЦБ ключевой ставки: «Точка инвестиции» пересчитает их до 20 августа 2023 г.

Сумму и срок инвестиции предприниматель определяет самостоятельно, а процентная ставка варьируется от 5% до 15% годовых. При этом от 5% до 6,5% годовых — это гарантированная доходность на случай, если кто-то из заемщиков не вернет заем или итоговая доходность инвестиций будет меньше минимальной. В такой ситуации «Точка» выплатит инвестору сумму из резервного фонда.

Деньги, которые предприниматель направит на инвестиции, будут вложены в займы своих клиентов — их берут ИП и юрлица для выполнения госзаказов, покупки оборудования, увеличения оборота и других задач.

«Сейчас на рынке не так много инструментов, которые приносили бы предпринимателям пассивный доход, еще и гарантированный. Благодаря этому инвестиционному продукту деньги не только "работают", но и позволяют другому бизнесу развиваться. Действующие предприниматели уже тестировали инвестиционный продукт. Через сервис уже сделали первые 500 инвестиций. По их мнению, помощь другим предпринимателям — одна из главных опций, которую они отметили в сервисе, так как они на своем опыте знают, как иногда непросто бизнесу получить деньги на развитие», — сказала руководитель сервиса «Точка инвестиции» Ирина Быкова.

В интерфейсе сервиса предприниматель сможет увидеть ожидаемый доход, который он получит от инвестиций, в рублях. «Точка» не вкладывает всю сумму в одного заемщика: вложения инвесторов диверсифицируются, тем самым практически нивелируя риски потерять вложенные деньги.

«Мы тщательно проверяем клиентов, которые получат заем от инвестора: изучаем кредитную историю, участие в судебных делах, данные о банкротстве и другие факторы. Если получаем хотя бы один сигнал о том, что заемщик может не вернуть деньги, мы не инвестируем в его заем», — отметила Ирина Быкова.

***

«Точка инвестиции» - это инвестиционная платформа, где пользователь, как инвестор, может одолжить деньги бизнесу под проценты, заключив договор займа (это называется краудлендинг). Инвесторов в договоре может быть несколько, такая диверсификация вложений минимизирует риски инвестиций. У платформы есть оператор - ООО «Точка инвестиции», обеспечивающий ее работу. Банк России следит за деятельностью таких платформ, соблюдением ими закона, интересов инвесторов, проверяет операторов платформ и вносит их в специальный реестр. Попробовать инвестиционную платформу можно через личный кабинет «Точки».