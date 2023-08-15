CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Selectel разместила третий выпуск облигаций на Московской бирже

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместила третий выпуск корпоративных облигаций объемом 3 млрд руб. по ставке купона 13,3% годовых со сроком 3 года.

Полученные средства позволят компании рефинансировать первый выпуск облигаций со сроком обращения до февраля 2024 г., а также поддержать реализацию инвестиционной программы.

Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00575-R-001P-02E от 27.01.2021.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа 2023 г. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 18 августа.

«Мы увидели высокий интерес к новому выпуску Selectel среди широкого круга инвесторов, при этом больше половины спроса пришлось на розничных инвесторов. В ходе формирования книги заявок спрос превысил планируемый размер выпуска 4 млрд руб., однако, с учетом конъюнктуры рынка в момент размещения, мы приняли решение снизить объем до 3 млрд. В итоге мы предложили участникам привлекательную в текущих реалиях ставку купона», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Selectel провел в феврале 2021 г. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом 3 млрд руб. компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жестоко убит известный криптомагнат

Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще