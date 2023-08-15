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В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках

В личном кабинете «Эвотора» теперь можно подключить расчетно-кассовое обслуживание в 11 банках. У предпринимателей есть возможность в одном окне сравнить тарифы и выбрать лучший вариант, исходя из своих индивидуальных потребностей. Открытие расчетного счета также может понадобиться для подключения безналичных платежей на точку: эквайринга, SberPayQR или СБП. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

В личном кабинете «Эвотора» можно оставить заявку на открытие РКО в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», «Дело банке» («Синара»), «Кубань кредит», ПСБ, «Альфа-банке», «Уралсибе», «Модуль банке, «Открытие», Совкомбанке. В сервисе предприниматели могут подобрать лучший тариф под собственные потребности, исходя из размеров своего бизнеса и требований к расчетно-кассовому обслуживанию.

Для подачи заявки достаточно заполнить в личном кабинете «Эвотора» небольшую анкету. После чего владельцу или руководителю бизнеса нужно пройти идентификацию с менеджером банка и подписать документы. Сервис подойдет тем, кто открывает РКО впервые или кто хочет открыть дополнительный расчетный счет в другом банке или перевести РКО в другой банк.

Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора»: «Миссия «Эвотора» ― освободить предпринимателей от рутины, автоматизировать, упростить и перевести в онлайн все возможные бизнес-задачи. Мы заботимся о клиентах и стремимся предложить удобные сервисы, которые экономят время и деньги предпринимателей. Сейчас в личном кабинете «Эвотора», в одном окне предприниматели могут следить за показателями своего бизнеса, вести электронный документооборот, формировать отчетность для налоговой, удаленно подключить финансовые услуги. Мы также планируем расширять линейку банковских сервисов для бизнеса и предложить предпринимателям все возможные финансовые услуги».

«Эвотор» развивает процессинговую платформу «Эвотор.PAY» с 2019 г. В личном кабинете «Эвотора» можно подать заявку на РКО, дистанционно подключить на точку безналичную оплату: эквайринг, SberPayQR и СБП. Предприниматели могут выбрать наиболее подходящий тариф в одном из 11 эквайринговых партнеров и 13 банковских доверенных агентов НСПК.

***

«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 950 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе».

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