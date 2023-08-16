CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Дельта BI» запустила партнерскую программу

Отечественные ИТ-компании могут стать частью новой партнерской программы «Дельта BI» в России и странах СНГ. Программа позволит вендору и интеграторам объединить усилия в развитии отечественного рынка бизнес-аналитики.

Партнерская программа «Дельта BI» рассчитана на системных интеграторов и ИТ-консультантов, заинтересованных в расширении продуктового портфеля и росте продаж за счет импортонезависимого ПО для бизнес-аналитики.

«Дельта BI» — аналитическая платформа, объединяющая в себе возможности Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Она позволяет сохранить привычный уровень работы с данными в компании при миграции с продуктов от глобальных вендоров — Power BI, Qlik или Tableau. Поэтому решение востребовано среди крупных заказчиков и цифровых лидеров различных отраслей.

Партнерская программа «Дельта BI» предполагает три уровня (грейда) взаимодействия с вендором. Первый из них, «Ново», предназначен для компаний, которые только знакомятся с продуктом, но уже получили запросы от клиентов на подбор импортонезависимых решений для бизнес-аналитики. Грейд подразумевает, что партнер лишь отгружает лицензии клиенту, а для реализации проекта будет привлечена команда вендора или стороннего подрядчика.

Партнерский статус уровня «Концепт» предполагает более широкое взаимодействие с вендором. Грейд получают партнеры, имеющие команду сертифицированных консультантов и бизнес-архитекторов. Они могут не только отгружать лицензии «Дельта BI» пользователям, но и предоставлять услуги консалтинга. Наконец, партнеры уровня «Премьер» получают возможность участвовать в проектах миграции и внедрения «Дельта BI» у крупных корпоративных заказчиков.

Все участники партнерской сети «Дельта BI», вне зависимости от грейда, имеют доступ к материалам для обучения и повышения квалификации, а также к техническим консультациям с вендором. Кроме того, программа предусматривает совместные маркетинговые мероприятия и поддержку вендора как на этапе пресейла, так и на протяжении всего жизненного цикла продукта.

«В связи с изменениями на рынке многие компании вынуждены инициировать проекты миграции на отечественное ПО. Несмотря на то, что многие интеграторы обладают мощными внутренними центрами компетенций, они не всегда готовы собственными силами развивать экспертизу в новых продуктах. Поэтому мы оказываем всестороннюю поддержку в этом процессе. Сегодня “Дельта BI” является наиболее полнофункциональным и востребованным решением для задач бизнес-аналитики в России и странах СНГ. В результате сотрудничества наши партнеры смогут предоставить своим клиентам качественное, проверенное решение, а мы - ускорить развитие компетенций по продукту», — сказал Максим Хорин, архитектор системы «Дельта BI».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жестоко убит известный криптомагнат

Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще