«Дельта BI» запустила партнерскую программу

Отечественные ИТ-компании могут стать частью новой партнерской программы «Дельта BI» в России и странах СНГ. Программа позволит вендору и интеграторам объединить усилия в развитии отечественного рынка бизнес-аналитики.

Партнерская программа «Дельта BI» рассчитана на системных интеграторов и ИТ-консультантов, заинтересованных в расширении продуктового портфеля и росте продаж за счет импортонезависимого ПО для бизнес-аналитики.

«Дельта BI» — аналитическая платформа, объединяющая в себе возможности Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Она позволяет сохранить привычный уровень работы с данными в компании при миграции с продуктов от глобальных вендоров — Power BI, Qlik или Tableau. Поэтому решение востребовано среди крупных заказчиков и цифровых лидеров различных отраслей.

Партнерская программа «Дельта BI» предполагает три уровня (грейда) взаимодействия с вендором. Первый из них, «Ново», предназначен для компаний, которые только знакомятся с продуктом, но уже получили запросы от клиентов на подбор импортонезависимых решений для бизнес-аналитики. Грейд подразумевает, что партнер лишь отгружает лицензии клиенту, а для реализации проекта будет привлечена команда вендора или стороннего подрядчика.

Партнерский статус уровня «Концепт» предполагает более широкое взаимодействие с вендором. Грейд получают партнеры, имеющие команду сертифицированных консультантов и бизнес-архитекторов. Они могут не только отгружать лицензии «Дельта BI» пользователям, но и предоставлять услуги консалтинга. Наконец, партнеры уровня «Премьер» получают возможность участвовать в проектах миграции и внедрения «Дельта BI» у крупных корпоративных заказчиков.

Все участники партнерской сети «Дельта BI», вне зависимости от грейда, имеют доступ к материалам для обучения и повышения квалификации, а также к техническим консультациям с вендором. Кроме того, программа предусматривает совместные маркетинговые мероприятия и поддержку вендора как на этапе пресейла, так и на протяжении всего жизненного цикла продукта.

«В связи с изменениями на рынке многие компании вынуждены инициировать проекты миграции на отечественное ПО. Несмотря на то, что многие интеграторы обладают мощными внутренними центрами компетенций, они не всегда готовы собственными силами развивать экспертизу в новых продуктах. Поэтому мы оказываем всестороннюю поддержку в этом процессе. Сегодня “Дельта BI” является наиболее полнофункциональным и востребованным решением для задач бизнес-аналитики в России и странах СНГ. В результате сотрудничества наши партнеры смогут предоставить своим клиентам качественное, проверенное решение, а мы - ускорить развитие компетенций по продукту», — сказал Максим Хорин, архитектор системы «Дельта BI».