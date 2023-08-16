МТУСИ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн Калашников»

МТУСИ, отраслевой вуз по подготовке специалистов в области ИБ, связи и телекоммуникаций, подписал соглашение о сотрудничестве с производителем промышленного, медицинского и специализированного оборудования АО «Концерн Калашников». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В подписании документа приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин, заместитель директора по персоналу и организационному развитию АО «Концерн Калашников» Евгения Баширова.

Соглашение подразумевает установление долгосрочных партнерских отношений, направленных на сотрудничество в сферах образования и подготовки специалистов, научно-прикладных исследований и внешних коммуникаций, и создание благоприятных условий для установления, сохранения и расширения связей между организациями.

Стороны планируют создавать и развивать научные, общественные, образовательные контакты, проводить исследования, взаимодействовать в областях информационно-телекоммуникационных технологий, информационной безопасности, беспилотных авиационных систем, радиотехники и программной инженерии, а также организовывать совместные мастерские, лаборатории и научно-образовательные центры.

«Наш университет обладает хорошими компетенциями в области разработки систем управления беспилотных летательных аппаратов, в области радиотехники, информационной безопасности. Уверен, что те компетенции, которыми обладает наш научный коллектив, помогут АО «Концерн Калашников» выйти на принципиально новый технологический уровень. Со своей стороны мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы наши лучшие студенты проходили практику и выбирали «Концерн Калашников» как место будущего трудоустройства», - сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Уверена, что сегодняшнее мероприятие дало старт нашим дружеским, партнерским отношениям и с вашей помощью мы выведем кадровый потенциал наших предприятий на новый уровень», - отметила заместитель директора по персоналу и организационному развитию АО «Концерн Калашников» Евгения Баширова.