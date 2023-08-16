Novardis и «1С» подписали партнерское соглашение

Novardis и компания «1С», российский разработчик программного обеспечения для автоматизации предприятий, подписали партнерское соглашение. Благодаря новому партнерству интегратор дополнил портфель предлагаемых решений российской ERP-системой, и сфокусировался на внедрении отечественных программных продуктов.

В портфолио Novardis ряд масштабных проектов цифровой трансформации как российских, так и международных компаний. Интегратор имеет успешный опыт комплексной автоматизации предприятий таких отраслей как, розничная торговля, производство, фармацевтика, транспортная логистика. Компания планирует использовать наработанную экспертизу и лучшие мировые практики в цифровых проектах на базе российских систем.

«Мы учитываем изменяющиеся потребности наших клиентов, поэтому расширяем портфель предлагаемых продуктов наиболее продвинутыми российскими решениями в своем классе ИТ-систем. Компания «1С» стала для нас ключевым вендором, на базе продуктов которого мы продолжим основную проектную работу. Команда специалистов по внедрению «1С» сформирована и активно работает с нашими заказчиками, уже в скором времени мы сможем рассказать о новых проектах», - сказал Игорь Малышев, генеральный директор Novardis.

«Такие соглашения дают возможность объединения отраслевой экспертизы интеграторов и применения технологий «1С». Мы надеемся, что данное сотрудничество позволит развить применение решений на платформе «1С:предприятие» среди российских компаний и, также, перейти на технологии «1С» компаниям, которые раньше такого опыта не имели. Мы рады приветствовать партнера с широкой отраслевой экспертизой, надеемся что вместе сможем помочь отечественным компаниям повысить эффективность бизнеса» – отметила Валерия Молоканова, руководитель группы практик автоматизации торговли, «1С»

***

«1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 фирм-«1С:франчайзи», сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ "«1С:предприятие" — решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений.

Novardis - системный интегратор и разработчик кастомных решений. Реализует проекты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, а также занимается разработкой решений под задачи клиента и последующей их поддержкой. Компания обладает портфолио проектов внедрения современных цифровых решений по различным направлениям: электронная коммерция, управление взаимоотношениями с клиентами, управление программами лояльности, цифровой маркетинг, управление складами и транспортной логистикой, производство, финансовый и управленческий учет, бизнес-аналитика, веб-сервисы и мобильные приложения. География проектов компании: Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Хорватия, ЮАР, Мексика.