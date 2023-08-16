Резиденты «Сколково» займутся разработкой автоматизированных систем для промышленности

НИЦ «Консом групп» и «Софтмедиалаб», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют совместную разработку и продвижение прикладных решений для автоматизированных систем промышленных предприятий на основе цифровой платформы «ИНКА 4.0».

Платформа включена в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Для НИЦ «Консом групп», разработчика цифровой платформы «ИНКА 4.0», такое партнёрство – освоение дополнительных сегментов рынка за счет создания функциональных модулей в новых для себя отраслях.

Дмитрий Стрелец, генеральный директор НИЦ «Консом групп», сказал: «Благодаря сотрудничеству с «Софтмедиалаб», мы получаем команду единомышленников, хорошо знающую наш инструментарий и имеющую уникальный опыт. Работая вместе, мы сможем «масштабировать систему» в самых разных сферах промышленности».

Илья Константинов, коммерческий директор «Софтмедиалаб», сказал: «ИНКА 4.0» – это производительная и гибкая платформа, на которой можно «разворачивать» разные классы решений. Для нас это означает, что мы кратно вырастем в экспертизе в ближайшие годы и придём к созданию собственного продукта на базе платформы «ИНКА 4.0».

Компания «Софтмедиалаб» специализируется на разработке цифровых сервисов, приложений, экосистем. Ядром компании выступает команда с 20-летним опытом работы в сложных проектах для металлургов, девелоперских, энергосбытовых, телекоммуникационных компаний, банков. «Софтмедиалаб» помогает крупным предприятиям реализовывать проекты любого масштаба.

Константин Малютин, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», сказал: «НИЦ «Консом групп» является разработчиком платформы «ИНКА 4.0», на базе которой возможна реализация любого функционала для управления бизнес-процессами, в первую очередь, в промышленности. Основные преимущества системы включают сокращение времени разработки, поддержки программных продуктов, установление единых правил разработки. «Софтмедиалаб» – компания интегратор, которая взяла в свой портфель «ИНКА 4.0» для дальнейшей разработки на базе этой платформы бизнес-продуктов для своих заказчиков. Соглашение двух участников «Сколково» позволит им расширить области применения своих существующих продуктов, а также создать новые, обладающие расширенным функционалом, и, вместе с тем, легко модифицируемые продукты под нужды конкретного заказчика».