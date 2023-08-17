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«Гарда» и МТУСИ объединят усилия по развитию отечественной школы микроэлектроники и искусственного интеллекта

Московский технический университет связи и информатики и группа компаний «Гарда» заключили соглашение о совместной подготовке специалистов в сфере информационной безопасности с навыками работы с ИИ.

В подписании соглашения приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор группы компаний «Гарда» Евгений Гольдин.

Стороны договорились о реализации прикладных исследований, разработок и инновационных проектов в области кибербезопасности, ИИ, а также телекоммуникаций и автоматизации производства. Сотрудничество предполагает внедрение новых технологий в образовательный процесс, разработку актуальных программ обучения, профессиональную переподготовку и повышение квалификации, а также проведение совместных мероприятий.

Сергей Ерохин, ректор МТУСИ, сказал: «Благодаря совместной деятельности вуза и холдинга «Гарда» будет создана благоприятная среда для формирования и развития у студентов широкого спектра компетенций по комплексному обеспечению безопасности предприятий. Уже сейчас ИИ используется для анализа данных, выявления фишинга, прогнозирования угроз и реагирования на инциденты. Таким образом, разносторонне подготовленный специалист по ИБ должен уметь работать с современными нейротехнологиями. Соответствующие навыки студенты получат в вузе при участии экспертов компании».

«Скорейшее достижение технологического суверенитета нашей страны возможно при соблюдении нескольких взаимосвязанный условий. Это удержание квалифицированных кадров и углубление их знаний и компетенций. Следующее условие – воспитание нового поколения высококвалифицированных инженеров. Знания должны применяться на практике, а для этого нужны амбициозные проекты, создающие новые рабочие места, – сказал генеральный директор «Гарда» Евгений Гольдин. – Объединение крупнейших игроков ИБ-рынка в холдинг «Гарда» способствует выполнению этих условий. При этом современный рынок с актуальностью импортозамещения, освоение новой географии – благодатная почва для постановки новых задач и реализации масштабных проектов. Таким образом, наше партнерство с МТУСИ – это основа для создания безопасного будущего».

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