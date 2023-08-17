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Кабинетная система в 3,5 раза популярнее офисных опен-спейсов

Кабинеты офисным работникам гораздо милее открытой планировки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из всех округов страны.

Только один из восьми россиян уверен, что эффективнее работает в open space. Каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще остальных в офисах с закрытой планировкой хотели бы работать женщины (52% против 46% среди мужчин). Число сторонников кабинетов растет с увеличением уровня доходов (47% — среди зарабатывающих до 50 тыс. руб., 52% — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц).

Идея быть ближе к коллегам чуть больше нравится респондентам моложе 34 лет: 16% из них эффективнее трудятся в open space.

Интересно, что владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (51%). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (30%).

По сравнению с 2021 г. число любителей открытых офисных пространств не изменилось, количество сторонников кабинетной системы чуть выросло (+4 процентных пункта).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 380

Время проведения: 11-16 августа 2023 г.

Исследуемая совокупность: офисные сотрудники

Размер выборки: 1600 респондентов.

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