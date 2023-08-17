Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал»

ГК Mont и российский разработчик ПО «Лаборатория числитель» подписали партнерское соглашение. Mont стала дистрибьютором платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал».

Платформа «Штурвал» — это on-premise-решение для управления кластерами Kubernetes. Платформа позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок. Решение базируется на открытом ПО для автоматизации, развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

«Эксклюзивное партнерство позволит нам предложить организациям одну из лучших платформ контейнеризации на российском рынке. “Штурвал” — зрелое решение, которое может полноценно заменить коммерческие зарубежные продукты. Платформа позволяет управлять неограниченным количеством кластеров, ускорять запуск новых приложений и сокращать издержки на их разработку», — сказал Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений ГК Mont.

Программный продукт совместим с российскими ОС и системами виртуализации. Платформа «Штурвал» входит в реестр отечественного ПО, что позволяет компаниям-заказчикам при ее выборе соответствовать актуальному треку перехода на российские решения.

«Все больше компаний при разработке своих продуктов используют технологию контейнеризации. Для автоматизации рутинных и сложных операций командам необходимо надежное решение для управления кластерами Kubernetes. При разработке платформы “Штурвал” мы используем проверенные практики в отрасли, а также учитываем обратную связь от заказчиков и партнеров в наших Roadmap, — отметила Мария Беляева, директор по развитию продукта «Штурвал». — Вместе с таким сильным технологическим партнером, как Mont, мы сможем реализовать больше масштабных и интересных проектов».