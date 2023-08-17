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«Яндекс маркет» поможет продавцам сэкономить на доставке товаров покупателям в регионах России

«Яндекс маркет» предоставляет продавцам новые аналитические инструменты, которые позволяют эффективно распределять ассортимент на региональных складах маркетплейса и сокращать логистические расходы. Для этого сервис создал аналитический инструмент «География продаж» — он показывает, какие товары из ассортимента магазина чаще всего заказывают в разных федеральных округах страны. Благодаря этому продавец может переместить партию продукции ближе к покупателю и сэкономить на доставке. Это стоит дешевле, чем транспортировка товаров поштучно каждый раз, когда их заказывают покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

В «Географии продаж» можно посмотреть, какая доля продаж приходится на разные регионы России, какие именно товары заказывают жители того или иного федерального округа и какую сумму получится сэкономить на доставке, если переместить продукцию на региональные склады «Маркета». Например, транспортировка партии товаров из Москвы в другой регион обходится в 10 руб. за палету — это выгоднее, чем перевозить товары по одному.

Например, если продавец хранит весь ассортимент в Подмосковье, но больше 60% его продукции заказывают в Екатеринбурге и Самарской области — «География продаж» покажет, на какие склады стоит переместить товары, чтобы каждый месяц экономить до 3% оборота продаж на доставке заказов клиентам.

Хранение товаров на складах «Маркета» ближе к покупателям позволяет не только уменьшить логистические расходы, но и сократить срок доставки заказов получателям. Благодаря этому магазин может привлекать больше клиентов Если срок доставки у продавца меньше, чем у конкурентов, сервис покажет его предложение выше в поисковой выдаче — и его увидят больше пользователей.

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«Яндекс маркет» — сервис, на котором бизнес любого размера может продавать товары. Аудитория маркетплейса — 16,5 млн активных покупателей. Это клиенты, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с «Маркетом», получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса» — например, это больше 40 млн пользователей Go и 20 млн — «Плюса». Чтобы бизнесу было проще работать с маркетплейсом, сервис может взять на себя самые разные задачи по онлайн-продажам — в том числе обработку заказов, доставку товаров и общение с клиентами.

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