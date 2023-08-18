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В России открыли первый факультет беспилотных технологий

Первый факультет беспилотных технологий появится в России в университете «Синергия». Абитуриенты смогут поступить на программу очного обучения в бакалавриате по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника» с профилем «Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем» уже в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

Факультет будет готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных авиационных систем. Студенты будут обучаться составлению полетных программ, дистанционному пилотированию, использованию бортовых систем, сбору и передаче информации, включая системы фото- и видеосъемки.

«Мы создали уникальные лаборатории с высокотехнологичным промышленным и сервисным оборудованием для качественного образования. Широкий спектр знаний и навыков позволят выпускникам найти работу в логистике, сфере образования, сельском хозяйстве, медиаиндустрии, а также военной отрасли. Нехватка подобных кадров в данных сферах подтверждается высоким спросом на их труд — молодые специалисты сразу же после вуза могут рассчитывать на достойный уровень дохода», — отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Партнерами образовательной программы, с которыми факультет беспилотных технологий университета «Синергия» будет осуществлять взаимодействие в рамках практики и трудоустройства студентов, станут Инновационный центр «Сколково», научно-производственное объединение «Беспилотные летательные аппараты», разработчик БПЛА для поисково-спасательных и экологических задач «Дрон солюшнс», образовательный комплекс «Техноград», разработчик программного и аппаратного обеспечения «Роббо» и другие технологические компании.

Принятая стратегия развития гражданской беспилотной авиации в России предполагает создание самостоятельной высокотехнологичной отрасли. Стратегические вызовы могут стать стимулом для решения этой задачи. По статистике Министерства труда и социальной защиты России, профессия оператора беспилотных летательных аппаратов входит в топ-50 перспективных профессий будущего. С учетом востребованности в Центральном аппарате МВД России введены должности специалистов по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Дроны и беспилотники уже используются во многих областях, в связи с чем спрос на специалистов с каждым годом растет.

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