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Mont и «Газинформсервис» подписали соглашение о сотрудничестве

Mont и «Газинформсервис», российский разработчик ПО для защиты информации, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании оснастят российские предприятия системами для обеспечения безопасности рабочих процессов, корпоративных данных, пользователей и инфраструктуры.

«Газинформсервис» разрабатывает сразу шесть продуктовых линеек для создания систем информационной безопасности и организации инженерно-технической охраны предприятия любого размера. В портфеле «Газинформсервис» присутствуют решения для защиты информационных систем, документооборота, рабочих станций и серверов, SAP-систем, ИТ-ландшафта, а также инструменты для автоматизации процессов управления ИБ, защиты персональных данных и КИИ. Кроме того, программное обеспечение от разработчика «Газинформсервис» помогает реализовать комплексный мониторинг сложных технических объектов и корпоративный центр ГосСОПКа.

«ИБ-продукты этого вендора отличаются надежностью и качеством. Их активно используют госорганы, энергетические компании, производства, предприятия из финансового сектора, телекоммуникационные операторы, — отметила Любовь Ермилова, менеджер по продукту Mont. — Партнерство с “Газинформсервис” поможет усилить присутствие продуктов вендора на рынке и значительно расширить количество пользователей программного обеспечения вендора в других отраслях. Наша совместная цель — повысить кибербезопасность компаний в России и снизить их зависимость от зарубежных решений».

«Подписание партнерского соглашения с Mont — результат системной работы по выстраиванию сети надежных дистрибьюторов наших программных продуктов, — сказал Алексей Котов, руководитель направления партнёрских продаж «Газинформсервис». — Экспертиза команды Mont позволит российским компаниям получить максимальную поддержку на всех этапах выбора, интеграции и настройки любого ПО из портфеля».

«Газинформсервис» работает на рынке ИБ уже 19 лет, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах, в том числе в Минске (Белоруссия). Штат организации насчитывает 400 программистов, аналитиков и инженеров.

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