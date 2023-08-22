Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей

Linx Cloud в рамках гранта предоставит стартапам до 500 тыс. руб. на «ИТ-инфраструктуру как сервис» из своего облака. Это предложение позволит молодым командам получить все необходимые для запуска вычислительные ресурсы сроком на 6 месяцев. Стартапы получат экспертную поддержку от технических специалистов компании, а также при включении продукта в портфель облачных сервисов провайдера – маркетинговую поддержку для вывода продукта на рынок.

Участниками программы могут стать резиденты акселераторов, которые создают программные продукты. Рассматриваются заявки от команд, у которых есть работающий MVP и продукт уже имеет первые продажи. Компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо, которому принадлежит авторское право на разрабатываемый продукт.

«Молодым командам и стартапам нужны вычислительные ресурсы для запуска, и мы готовы их обеспечить в рамках гранта. Со своей стороны, мы рассчитываем на синергию с инновационными командами-разработчиками для расширения портфеля предоставляемых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уникальное отличие от других подобных облачных грантов», — отметил Михаил Ветров, генеральный директор Linx.

Архитекторы Linx помогут составить оптимальную топологию инфраструктуры, осуществить миграцию, а также окажут консультации по любым вопросам, связанным с работой на облачной платформе Linx Cloud.

В рамках гранта стартапам будут предоставлены облачная инфраструктура Linx Cloud IaaS, облачный бэкап как сервис Linx Cloud BaaS. Также грант поможет обеспечить работу проектной команды: стартап может воспользоваться лицензиями операционной системы и удаленного доступа RDP или аналогов, а также лицензиями баз данных и офисных бизнес-приложений для совместной работы проектной команды.

Подать заявку на грант можно на сайте облачного провайдера.

В июле 2023 г. компания Linxdatacenter поменяла архитектуру бренда – основным брендом компании стал Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами.

Linx Cloud – кастомизируемое облако, на базе которого провайдер предоставляет услуги IaaS и PaaS, частного облака, а также помогает заказчикам создавать гибридную облачную инфраструктуру под специфические требования и интегрировать ее с on-premise-инфраструктурой.