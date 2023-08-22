Онтико создаёт площадку для обмена IT-опытом в нефтегазовой отрасли

Организатор крупных IT-конференций компания Онтико совместно с Газпромнефть проведёт конференцию для специалистов из нефтегазовой отрасли.

28 и 29 сентября в Москве пройдёт Byte & Oil Conf 2023 — первая профессиональная IT-конференция разработчиков в нефтегазовой отрасли.

На мероприятие соберутся более 500 разработчиков, DevOps-инженеров, Data Science-специалистов, IT-руководителей и технических директоров компаний реального сектора, в первую очередь нефтегаза. В программе — более 40 докладов и идеальная атмосфера для нетворкинга и обмена опытом.

Ключевые темы конференции: разработка сложных и высоконагруженных проектов, DevOps в производственных компаниях, работа с данными, IT-инфраструктура, разработка продуктов индустрии 4.0, применение ИИ в производственных компаниях, обеспечение технологического суверенитета, использование opensource, инженерная культура, управление портфелем IT-подрядчиков, продуктовым портфелем и безопасность.

Первые доклады уже приняты в программу. Тезисы докладов и информация о спикерах — по ссылке.

Олег Бунин — основатель и генеральный директор Онтико: «Одна из задач наших IT-конференций — развитие отечественного IT-сообщества. Чтобы люди и компании могли делиться не только конкретными знаниями, но и передавать культуру разработки, вырабатывать стандарты отрасли. Это невозможно без личного взаимодействия участников сообщества».

Цель конференции — обмен знаниями и опытом в IT, применяемых в нефтегазовой отрасли. Площадка конференции будет организована таким образом, чтобы участники смогли не только получить новые знания от спикеров конференции, но и познакомиться с коллегами из других компаний.

Сочетание тщательно подобранной программы и неформального общения способствует формированию профессионального сообщества внутри отрасли. Давайте вместе создадим пространство для эффективного обмена опытом и знаниями. С опорой на сообщество лучшие IT-специалисты смогут вывести энергетическую отрасль российской экономики на новый уровень развития.