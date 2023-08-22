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«Яндекс маркет» запускает продажу мебели под собственным брендом

Команда бывших топ-менеджеров из ИКЕА запустила продажи мебели под брендом «Яндекс маркета». До конца 2023 г. в продажу поступят новые предметы мебели для гостиной, кухни и спальни. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

«Маркет» планирует расширить ассортимент мебели собственного производства до 3000 позиций к концу 2025 г. До конца 2023 г. продажи мебели под брендом «Маркета» должны составить 10% оборота категории на площадке.

Для производства сервис сотрудничает, в основном, с российскими фабриками. Команда сосредоточена на создании комплексных решений для интерьера. В продаже уже представлены диваны и кровати. А до конца 2023 г. ассортимент товаров пополнится предметами мебели для гостиной, кухни и спальни.

Помимо товаров собственного бренда, категория мебели и товаров для дома на «Маркете» растет за счет привлечения сторонних продавцов и производителей. Количество продавцов в категории уже увеличилось на 40% с начала 2023 г. В том числе, «Маркет» заключил стратегическое партнерство с брендом Hoff. До конца 2023 г. площадка планирует увеличить оборот мебельной категории в три раза.

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