«РТК-Солар» направит до 1,1 млрд руб. на программу акселерации до 2025 года

В рамках создания продуктового портфеля ГК «РТК-Солар» запустит акселерационную программу. Из 22 млрд руб. общего объема инвестиций, запланированных на период до 2025 г., 1,1 млрд будет направлена на поддержку технологических компаний ранних стадий развития. Старт программы намечен на начало осени.

В 2022 г. «РТК-Солар» объявила о начале инвестиционной программы в размере 22 млрд руб. с горизонтом до 2025 г. на развитие технологий кибербезопасности. Сейчас, когда кейсы по внутренним продуктам уже реализуются, компания перемещает фокус с собственной разработки на внешние взаимодействия – М&А, партнерства и работу со стартапами.

При работе с новыми технологиями и продуктами на высокорисковые инициативы обычно направляют 2–5% от инвестиций с целью проверки гипотез развития. Таким образом, на программу акселерации «РТК-Солар» направит от 400 млн до 1,1 млрд руб. Уже есть несколько стартапов, с которыми прорабатывается форма партнерства и поддержки.

Проектов, потенциально представляющих интерес для «РТК-Солар», пока не так много, поэтому компания не планирует вводить ограничивающие критерии отбора и готова рассматривать широкий спектр ниш и продуктов с отдачей через три и более лет. Официальный старт программы акселерации запланирован на начало осени.

«Зрелые компании не всегда могут предложить качественные продукты, которые нам нужны. Поэтому мы приняли решение инвестировать в проекты на более ранних стадиях. Акселерационной программой мы запускаем «миллион мальков», которые могут вырасти в полноценные компании. Инвестиционная стратегия компании изначально включала все направления расширения продуктового предложения — собственные разработки, M&A и стартапы. Движение по ним осуществляется последовательно, и анонсирование каждого нового этапа происходит тогда, когда появляются первые результаты, и компания готова к масштабированию этого направления», — отметил Игорь Хереш, директор по M&A и управлению активами.

Уход зарубежных вендоров с российского рынка открыл окно возможностей для российских ИБ-компаний. С одной стороны, он лишил вендоров и заказчиков, большого количества привычных решений, а с другой — создал стремительный рост спроса. Это дает возможность заместить их при наличии технологий и инвестиций. Если раньше эта возможность отмечалась только на рынке ИТ, то теперь она активно развивается в ИБ.

По результатам опроса ИТ- и ИБ-специалистов, проведенного ГК «РТК-Солар», 84% из них планируют переход на отечественные средства защиты, а 76% начнут его реализацию уже в течение этого года. Несмотря на высокий спрос, рынок инфобеза очень небольшой. По прогнозам аналитиков «РТК-Солар», к 2026 г. число российских игроков на рынке ИБ вырастет на 30%. Стимулирующими факторами роста станут кратный рост угроз национальной кибербезопасности и усиление регуляторного давления. Также этому будет способствовать благоприятная налоговая политика для ИТ-компаний и тренд на импортозамещение.