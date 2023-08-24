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Более 10 тыс. специалистов обучат в Федеральном центре беспилотных авиасистем к 2027 году

Индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС), где будут развивать отрасль и готовить специалистов. Планируется, что к 2027 г. здесь обучат 10 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

Город работает над формированием полноценной научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, которая обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники. Также особое внимание уделят подготовке кадров для работы в этом направлении.

«На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 г. в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тыс. человек», – сказал Владислав Овчинский.

Кроме того, существенный вклад в формирование и реализацию эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации внесет центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана, который недавно начали формировать в «Руднево». Университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами и сможет организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС.

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