Работают дистанционно чаще всего программисты

По сравнению с февралем-мартом 2023 г. компаний, где действует удаленка, стало чуть больше, но в подавляющем большинстве из них дистанционно работает менее 10% персонала. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали представители 1000 компаний из всех округов страны.

За полгода компаний, где есть удаленка, стало больше на 3 процентных пункта. Судя по комментариям, основная причина — послабления, на которые некоторые работодатели пошли в связи с жарой: «Разрешено некоторым сотрудникам по состоянию здоровья». Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, мала: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно).

Дистанционно чаще всего трудятся программисты (в 27% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (16%) и кадры (11%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 195

Время проведения: 11-22 августа 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.