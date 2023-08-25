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77% ИТ-специалистов хоть раз сталкивались с выгоранием

Образовательная платформа GeekBrains (входит в Skillbox Holding Limited) провела исследование с целью выяснить, как часто и по каким причинам выгорают ИТ-специалисты. В рамках опроса компания также узнала, как несоблюдение баланса между работой и личной жизнью сказывается на работе айтишников и отражается на их здоровье.

Согласно результатам опроса, более трети трудоустроенных ИТ-специалистов (37%) сталкиваются с выгоранием на работе, а почти половина (40%) периодически бывают близки к этому состоянию. 29% из них утверждают, что достигают подобного спада энергии каждый год, 34% − каждые полгода, а 20% − каждый месяц. И только 13% говорят, что не знакомы с этим чувством.

Симптомы выгорания

Айтишники, сталкивающиеся с выгоранием, отмечают, что оно напрямую влияет на их здоровье. В первую очередь, респонденты начинают испытывать хроническую усталость и снижение активности (49%), а также полное эмоциональное истощение (48%). Нарушения сна и бессонница проявляются у 26% опрошенных. Головные боли – у 16%, а проблемы с аппетитом и пищеварением – у 11%.

Все это отражается и на социальной жизни опрошенных: подавленность, пессимизм и безразличие к окружающему (36%), раздражительность и агрессивность (32%) возникают у каждого третьего, а рассеянность – у каждого четвертого (28%). О невозможности уделять время хобби, cемье и друзьям заявляет 17% анкетируемых.

Причины выгорания

Монотонность в работе и недостаток активности – самая распространенная причина выгорания людей, работающих в ИТ. Об этом заявило 24% из них. Завалы и регулярные переработки отметили 16% и 15% респондентов соответственно. Столько же опрошенных пожаловались на сложные взаимоотношения в коллективе (16%) и отсутствие возможности проводить время с близкими (15%). Чуть реже заявляли, что выгорание – последствие склонности к перфекционизму и нежелания обращаться за помощью (13%).

Влияние на продуктивность

29% ИТ-специалистов утверждают, что, несмотря на физические и психологические симптомы выгорания, они не допускают снижения качества своей работы и личной эффективности. При этом 23% респондентов признаются в совершении ошибок на фоне эмоционального спада. 16% говорят, что забывают про некоторые задачи в такие периоды, а 12% – пропускают дедлайны.

Способы борьбы с выгоранием

Один из самых популярных способов борьбы с выгоранием среди специалистов в ИТ – правильная расстановка приоритетов в задачах. Об этом заявляет каждый третий из опрошенных (30%). 13% учатся выстраивать личные границы, чтобы не брать на себя больше, чем они должны. 9% обращаются за помощью к психологу или терапевту, а 8% – к руководителю или HR-менеджеру. Только 7% берут перерывы, чтобы отдохнуть, и лишь 4% – впускают в жизнь новые хобби и увлечения.

Опрос проводился среди более 2000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране.

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