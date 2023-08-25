Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «НПП Трассир», выпускающая системы видеонаблюдения, контроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания арендовала помещение на площадке «Алабушево» общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Первая линия производства уже запущена, вторую планируют открыть в начале 2024 г. Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, составляет более 151 млн руб. Уровень локализации производства превышает 62 процента», – сказал Владислав Овчинский.

Компания будет производить на площадке «Алабущево» видеокамеры нескольких видов, видеорегистраторы, вспомогательное оборудование и корпуса для своих устройств. Продукция резидента может быть использована в системах безопасности предприятий, организаций и домохозяйств.

«Уже сегодня производство видеорегистраторов развернуто в масштабе, позволяющем за год выпустить более 30 тыс. единиц продукции. Выход на полную проектную мощность запланирован на I квартал 2024 г. На предприятии создано 22 высокотехнологичных рабочих места, а в дальнейшем их количество планируется увеличить до 54», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

К 2028 г. новый резидент планирует производить до 500 тыс. видеокамер в год, а объем выпуска видеорегистраторов к этому времени должен достичь показателя в 80 тыс. ежегодно.

«Одна из значимых целей компании – повышение уровня локализации производства. Сейчас мы находимся на стадии поиска партнеров и заключения соответствующих соглашений, в рамках которых нам будут поставлять необходимые детали. Планируем в дальнейшем начать самостоятельное производство корпусов видеокамер и регистраторов, а также некоторых электронных компонентов видеосистем», – сказал генеральный директор компании Игорь Олейник.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.