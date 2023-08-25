CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

В «Сириусе» школьники разработали приложение для создания интерактивных презентаций

Участники Научно-технологической проектной образовательной программы «‎Большие вызовы»‎, которая проходила в образовательном центре «Сириус» и лабораториях университета «Сириус», под руководством экспертов VK ‎за три недели разработали мини-приложение для интерактивных презентаций на платформе VK Mini Apps. Сервис уже получил позитивный отклик среди школьников, студентов, педагогов и спикеров, использующих презентации для решения разных задач.

В рамках проектной программы в «Сириусе» эксперты VK представили кейс в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение». Они также провели серию образовательных мероприятий и курировали работу школьников над прикладным проектом.

В проекте VK приняли участие шесть школьников из разных городов России. Команда в составе frontend- и backend-разработчиков, дизайнера, аналитика и проджект-менеджера за три недели разработала мини-приложение SpeakUp на базе открытой платформы мини-приложений VK Mini Apps. Цель сервиса — повысить уровень взаимодействия спикера с аудиторией и сделать выступления интерактивными. В приложение можно загружать свою презентацию и добавлять в нее викторины, опросы, реакции, таймер и другие удобные инструменты для спикеров. Предусмотрена и веб-версия приложения для выступлений на большом экране.

Школьники продолжат работу над развитием сервиса под руководством менторов из VK. Кроме того, они смогут принять участие в образовательных проектах VK Education.

«VK Education активно поддерживает талантливых ребят, помогая им развиваться и пробовать свои силы в работе над реальными ИТ-проектами. В рамках конкурса “Большие вызовы” школьники за три недели получили опыт разработки востребованного продукта — от анализа рынка и потребностей целевой аудитории до полноценной реализации идеи в соответствии с проектным подходом. Эти навыки пригодятся начинающим разработчикам для успешного старта карьеры в ИТ», — сказала Екатерина Черкасова, руководитель образовательного направления VK.

«Все наши программы строятся на тесном сотрудничестве с ведущими российскими компаниями и научными центрами. Вовлечение ребят через научно-технологические проекты — важная часть цепочки выявления, обучения и поддержки талантливой молодежи. Наставниками ребят становятся лучшие эксперты, вместе с ними они работают над реальными проектами. Такое сотрудничество помогает нам заинтересовать ребят и продемонстрировать им траекторию развития востребованных специалистов для ИТ-отрасли», — отметила проректор по образовательной деятельности Научно-технологического университета «Сириус» Елена Саврук.

Совместно с VK Education в университете «Сириус» разработаны и реализуются программы ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий в колледже и интенсивные профильные программы для студентов из всех российских университетов.

Научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы» в 2023 г. прошла в восьмой раз. В ней приняли участие почти 400 школьников 7-10 классов из 70 регионов страны. Программа завершилась фестивалем проектов, на котором дети представили итоги своей трехнедельной работы в научных классах образовательного центра и лабораториях университета «Сириус» под руководством наставников — представителей крупнейших компаний, научных институтов и вузов России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18%

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик
Показать еще