Вице-премьер Чернышенко: до конца 2025 года «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс. человек

Подведены итоги верификации образовательного контента вузов – участников проекта «Цифровые кафедры» отраслевыми ИТ-практиками от бизнеса по итогу 2023 г., а также сформированы предложения по включению ключевых требований к содержанию образовательных программ в 2024 г.

С 2022 г. Минцифры России совместно с Минобрнауки России реализует проект «Цифровые кафедры», инициированный в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Президент России назвал повышение качества подготовки инженеров и ИТ-специалистов одной из приоритетных задач. Проект «Цифровые кафедры» играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной ИТ-специальности. К 2025 г. они должны выпустить свыше 385 тыс. человек, а к 2030 г. дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тыс. студентов. «Цифровые кафедры» отлично дополняют образовательные программы как по ИТ-специальностям, так и по другим отраслевым направлениям, решая вопрос дефицита кадров на постоянно растущем ИТ-рынке», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Цель проекта – получение студентами в дополнение к своей основной специальности квалификации по ИТ-профилю. Проект охватывает как студентов, обучающихся по ИТ-специальностям, так и тех, чья основная квалификация не связана со сферой ИТ. В первом случае студенты могут расширить свои профессиональные возможности, во втором – получить навыки по созданию алгоритмов, программному обеспечению и работе с базами данных, которые становятся востребованными в большом количестве профессий.

«В 2022 г. на «Цифровые кафедры» поступили 112 тыс. студентов. Учитывая такой хороший результат, в 2023 г. мы решили продолжить работу по этому проекту. 119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверке. Такая экспертиза позволяет вузам максимально приблизить свои образовательные программы к актуальным требованиям работодателей», — отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

Ожидается, что специалисты, которые получат новые квалификации в сфере ИТ на «цифровых кафедрах», станут ценным пополнением кадровых ресурсов цифрового развития отраслей экономики.