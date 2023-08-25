CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Вице-премьер Чернышенко: до конца 2025 года «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс. человек

Подведены итоги верификации образовательного контента вузов – участников проекта «Цифровые кафедры» отраслевыми ИТ-практиками от бизнеса по итогу 2023 г., а также сформированы предложения по включению ключевых требований к содержанию образовательных программ в 2024 г.

С 2022 г. Минцифры России совместно с Минобрнауки России реализует проект «Цифровые кафедры», инициированный в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Президент России назвал повышение качества подготовки инженеров и ИТ-специалистов одной из приоритетных задач. Проект «Цифровые кафедры» играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной ИТ-специальности. К 2025 г. они должны выпустить свыше 385 тыс. человек, а к 2030 г. дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тыс. студентов. «Цифровые кафедры» отлично дополняют образовательные программы как по ИТ-специальностям, так и по другим отраслевым направлениям, решая вопрос дефицита кадров на постоянно растущем ИТ-рынке», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Цель проекта – получение студентами в дополнение к своей основной специальности квалификации по ИТ-профилю. Проект охватывает как студентов, обучающихся по ИТ-специальностям, так и тех, чья основная квалификация не связана со сферой ИТ. В первом случае студенты могут расширить свои профессиональные возможности, во втором – получить навыки по созданию алгоритмов, программному обеспечению и работе с базами данных, которые становятся востребованными в большом количестве профессий.

«В 2022 г. на «Цифровые кафедры» поступили 112 тыс. студентов. Учитывая такой хороший результат, в 2023 г. мы решили продолжить работу по этому проекту. 119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверке. Такая экспертиза позволяет вузам максимально приблизить свои образовательные программы к актуальным требованиям работодателей», — отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

Ожидается, что специалисты, которые получат новые квалификации в сфере ИТ на «цифровых кафедрах», станут ценным пополнением кадровых ресурсов цифрового развития отраслей экономики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18%

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

Два российских Linux плюс один процессор: Усложняются требования попадания в реестр отечественного ПО

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик
Показать еще