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«УГМК-телеком» расширила присутствие на телекоммуникационном рынке Серова

«УГМК-телеком» укрепила свои позиции на рынке операторов связи в Серове в результате объединения с провайдером «Комлайн». Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

«Переключившимся абонентам доступен широкий перечень дополнительных каналов и многообразный, полезный и увлекательный контент. Существенно выросло число аналоговых и цифровых каналов. Помимо этого, наши новые клиенты получили круглосуточную техподдержку, обслуживание 24/7 и возможность приобрести полный пакет услуг оператора – интернет и интерактивное телевидение TwinPlay с функциями перемотки и архива», – сказала руководитель территориальной службы связи «УГМК-телеком» Марина Никанорова.

Как сказал заместитель генерального директора по телекоммуникациям «УГМК-телеком» Станислав Мутовкин, слияние между провайдерами позволит увеличить долю рынка кабельного телевидения «УГМК-телеком» в городе Серове и предоставить большему количеству жителей сервис компании.

Процесс заключения соглашений о переходе в «УГМК-телеком» и переключение абонентов продлится до начала октября 2023 г. Уже сегодня новые клиенты компании оставляют позитивные отзывы о работе провайдера. Тем же, кому еще предстоит переход, компания предлагает помощь в части консультирования и максимально комфортного переключения.

Серовский участок связи «УГМК-телеком» начал свою работу в 2009 г.

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