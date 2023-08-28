Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года

ПАО «Вуш холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании выросла на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые финансовые показатели за шесть месяцев 2023 г.:

Выручка кикшеринга – 4,4 млрд руб., рост 62% год к году;

EBITDA кикшеринга – 2 млрд руб., рост 45% год к году;

Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%;

Чистая прибыль - 1,3 млрд руб. против 385 млн руб. за сравнительный период;

Чистый долг на конец первого полугодия 2023 г. составил 4,6 млрд руб., при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,2х;

Ключевые операционные показатели за восемь месяцев 2023* г.:

Количество поездок за первые восемь месяцев 2023 г. — 71,5 млн, рост 94% год к году.

Флот компании на 26 августа 2023 г. составил 138 тыс. СИМ по сравнению с 82 тыс. на 31 декабря 2022 г., рост 68%.

У компании 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов по состоянию на 26 августа 2023 г., что на 56% превышает аналогичный показатель на конец 2022 г.

Количество городов присутствия компании (локаций) на 26 августа 2023 г. составляет 53 города.

* - данные по 26 августа 2023 г. включительно.

Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы делаем все, чтобы давать горожанам первоклассный и безопасный сервис. В текущем сезоне мы продолжаем активно расти и демонстрировать высокую рентабельность. Мы увеличили флот компании на 68% до 138 тыс. устройств, запустив в этом сезоне 56 тыс. новых СИМ, при этом все новые СИМ пошли не на замену старых, а на увеличение общего флота. База пользователей выросла на 56% с конца прошлого года: сейчас у нас 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов. Наши пользователи совершили более 40 млн поездок за первое полугодие 2023 г., рост 105% против сравнимого периода. Бизнес сохраняет высокую маржинальность: маржа по EBITDA 46% в этом полугодии, а EBITDA превысила 2 млрд руб., рост 45% год к году. Мы также хорошо отработали в июле–августе: рост числа поездок за восемь месяцев составил 94% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Whoosh с большим отрывом сохраняет лидирующие позиции на рынке. Все эти успехи — результат слаженной работы команды и четкого следования заявленной стратегии развития. Наша бизнес-модель, основанная на собственных ИТ-решениях и высокой операционной эффективности, доказывает свою состоятельность. Сервис востребован у горожан в России и других странах нашего присутствия, и нас очень воодушевляет то, что Whoosh успешно помогает пользователям решать их ежедневные транспортные задачи более эффективно. Мы постоянно исследуем дополнительные точки прибыльного роста. Так, в этом сезоне мы запустили обновленные электровелосипеды в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Алматы. По нашим данным, устройство пользуется большой популярностью у горожан. Велосипеды востребованы для длительных поездок (до 9 км). Одна из важнейших стратегических инициатив — фокус на операционной эффективности для сохранения высокой маржинальности и отдачи на вложенный капитал. Мы добились серьезного прогресса в локализации производства комплектующих для электросамокатов. Это позволило нам не только контролировать качество и своевременность поставки запчастей, но и рассчитывать на заметную экономию бюджета на комплектующие. Локальное производство наряду с прочими оптимизационными инициативами позволит компании получить 20% экономию бюджета на комплектующие за второе полугодие 2023. Также мы уверены, что в перспективе можем рассчитывать на долгосрочный экономический эффект локализации. Еще одно важнейшее начинание: в этом сезоне начал работу центр по восстановлению электросамокатов (WRC – Whoosh Refurbishment Centre). Его задача – существенное продление срока эксплуатации СИМ, что имеет существенный эффект на показатель возврата на вложенный капитал. В цикле WRC происходит полное восстановление СИМ, отработавшего несколько сезонов, до состояний как новое, а также предусмотрена возможность модернизации самокатов для улучшения их характеристик. Мы рассчитываем продлевать жизнь СИМ до пяти лет, а также сохранять высокое качество флота, чтобы обеспечить комфортные поездки нашим пользователям. Безопасность пользователей и других участников дорожного движения — наш безусловный приоритет. Так, мы являемся первым и единственным в России оператором микромобильности, запустившим проект по оснащению электросамокатов шлемами. В этом сезоне инициатива стартует в России и Казахстане, в следующем мы масштабируем ее на большинство городов присутствия. А в школах вождения, флагманском проекте Whoosh, проходящем второй сезон в городах присутствия сервиса, прошло обучение более 1,5 млн человек онлайн и офлайн в городах России и СНГ. Мы продемонстрировали сильные финансовые результаты в первом полугодии и уверены, что наша бизнес-модель продолжит показывать эффективность и обеспечивать прибыльный рост. Мы создали технологическую инфраструктуру, позволяющую эффективно интегрировать средства микромобильности в транспортную систему городов».

Александр Синявский, финансовый директор Whoosh: «Мы финансируем быстрый рост бизнеса, сохраняя низкий уровень закредитованности: показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,2x на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды нашим акционерам. Следующим важным шагом стало успешное привлечение долгового финансирования для нашей инвестиционной программы следующего года. Мы успели получить средства до повышения ключевой ставки и ослабления курса рубля. 6 июля мы закрыли сделку по размещению нового выпуска рублевых облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке купона 11,8% годовых на срок три года. После чего использовали привлеченную сумму для покупки валюты, необходимой для оплаты поставок самокатов к следующему сезону. В соответствии с нашей дивидендной политикой, минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов».

Ключевые финансовые показатели за 6 месяцев 2023 года

* Выручка компании исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров

** EBITDA компании исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров и соответствующую себестоимость

*** EBITDA кикшеринга, деленная на выручку кикшеринга